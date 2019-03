Chi ci sarà per il debutto della Nazionale sarda di calcio guidata da Mereu

Lorenzo Orsetti sarà seppellito in Siria : lo aveva Chiesto lui : Il combattente italiano ucciso dall'Isis, Lorenzo Orsetti, verrà sepolto in Siria. Come si legge su L'Arno.it lo rende noto il padre del foreign fighter, Alessandro Orsetti: "Il suo comandante mi ha detto che Lorenzo aveva chiesto di essere seppellito là in caso di morte in battaglia. Penso che accetteremo la sua decisione anche se non avremo un corpo su cui piangere".Da due anni Lorenzo combatteva contro l'Isis, a fianco milizie curde dell'Ypg. ...

Chiesa-Juventus - Paratici ha deciso : ecco Chi sarà sacrificato in estate : CHIESA JUVENTUS- Fabio Paratici si prepara a mettere le mani su Federico Chiesa. L’attaccante viola, come riportato nelle scorse settimane, rappresenta il primo obiettivo del mercato bianconero in vista della prossima stagione. La Juventus avrebbe individuato nell’attaccante della Fiorentina il giusto rinforzo in vista della prossima stagione. Grinta, corsa, qualità nell’uno contro uno e grande […] More

Migranti - nave Ong Mare Jonio a Lampedusa. Sindaco : «SbarChino». No di Salvini. Di Maio : non sarà nuovo caso Diciotti : I 49 Migranti a bordo della nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans sono arrivati al largo di Lampedusa ma mentre il Sindaco dell'isola è disponibile allo sbarco, il...

Mesut Ozil fa infuriare di nuovo i tedesChi : Erdogan sarà suo testimone di nozze : Il capo della cancelleria di Angela Merkel, Helge Braun, si è detto "rattristato" di fronte alla notizia per la quale il giocatore il giocatore tedesco dell'Arsenal, Mesut Ozil, avrebbe invitato come testimone alle proprie nozze il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il centrocampista, ex giocatore della nazionale tedesca, aveva scatenato accese polemiche quando era stata diffusa una sua foto a fianco di Erdogan, lo scorso maggio. ...

Isola dei Famosi 2019 - decima puntata in diretta : Chi sarà eliminato? : decima puntata Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 arriva alla decima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della decima puntata 21.43: Sempre più tardi, inizia l’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi dà il via alla ...

Il cardinal Sarah : "La Chiesa è diventata un covo di tenebre" : Il cardinal Robert Sarah è il prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina di sacramenti ma - di questi tempi - sta facendo discutere ambienti interni ed esterni al Vaticano soprattutto per i libri che sta scrivendo e diffondendo tra i fedeli.Dopo "La forza del silenzio" e "Dio o niente" è arrivato il momento per il porporato africano, che è il vero leader spirituale del campo conservatore, di dare alle stampe e quindi di ...

Caso Diciotti - Stefano Patuanelli (M5s) avverte i suoi : "Chi vota in difformità sarà segnalato ai probiviri" : Chi vota in dissenso sul Caso Diciotti sarà segnalato ai probiviri. Lo annuncia il capogruppo M5s alla Senato, Stefano Patuanelli in vista del voto sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini. L'Aula sarà chiamata a esprimersi il 20 marzo: "Il rispetto del voto on line degli iscritti è uno dei principi fondanti del M5s. Per questo se ci dovessero essere delle votazioni difformi da come si è espressa la ...

L'Uefa apre un'inChiesta sul gesto di Ronaldo - ma non sarà squalificato - : L'esultanza del portoghese davanti ai tifosi dell'Atletico Madrid nel mirino di Nyon. L'esito probabile è una multa per CR7

Congresso sulle famiglie - il M5S non sarà presente - lo diChiara Luigi Di Maio : “Violati i diritti delle donne” : Il leader del Movimento 5 Stelle dichiara la non presenza del M5S al Congresso sulle famiglie Luigi Di Maio ribadisce con forza il no del Movimento 5 Stelle al “Congresso sulle famiglie” di Verona. “Ve lo dico: se qualcuno di voi pensa che la donna debba restarsene a casa a farsi dire quello che deve … Continue reading Congresso sulle famiglie, il M5S non sarà presente, lo dichiara Luigi Di Maio: “Violati i diritti ...

Chi sarà il nuovo Presidente della Provincia? Per ora solo 'rumors' sui nomi in attesa della data delle elezioni : Da tempo si parla della futura presidenza della Provincia, quella che dovrà gestire l'ente dopo Fabio Natta. Nei giorni scorsi una indiscrezione sulla possibile reggenza dell'attuale Sindaco di ...

"Federico Ielapi e Gigi Proietti saranno PinocChio e Mangiafuoco nel film di Garrone" : Prende forma il Pinocchio di Matteo Garrone. Il regista avrebbe scelto come protagonista della pellicola Federico Ielapi, di 8 anni, il giovanissimo attore diventato celebre grazie al film Quo vado, con Checco Zalone. Anche Gigi Proietti si dovrebbe aggiungere al cast, nel ruolo di Mangiafuoco. L'indiscrezione, riportata da La Nazione, è stata diffusa dal blog cinemotore.com.Il cast di Pinocchio, che sarà girato tra Toscana, Roma e ...

Roma - senza Champions sarà rivoluzione. Ecco Chi può partire : Roma - 'senza la qualificazione alla Champions League in parecchi cambieranno aria, si avrebbe un ridimensionamento di tutto' . Claudio Ranieri dopo la sconfitta contro la Spal è stato chiaro, senza ...