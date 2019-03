Chelsea | Sarri verso l' esonero | c' è Allegri

Chelsea ko - Sarri a rischio per i bookmaker : ROMA - La sconfitta rimediata contro l'Everton potrebbe essere la fatidica goccia che fa traboccare il vaso. La panchina di Maurizio Sarri al Chelsea è appesa a un filo dopo il nuovo passo falso dei ...

Chelsea - 4 nomi per il dopo Sarri : Allegri c'è : Maurizio Sarri e il Chelsea mai cosi lontani. Come scrive la Gazzetta dello Sport , l'idea dei Blues è quella di puntare su Steve Holland come tecnico ad interim, per poi puntare sul grande nome: Nuno Espirito Santo, Laurent Blanc, Massimiliano Allegri e John Terry .

L’Everton stende il Chelsea - la stampa britannico non ha dubbi : Sarri adesso rischia davvero grosso : La panchina dell’allenatore italiana traballa pericolosamente secondo i media inglesi, considerando la pesante sconfitta subita contro l’Everton Maurizio Sarri è sotto forte pressione dopo la sconfitta del Blues per 2-0 domenica con l’Everton. Il club londinese è scivolato al sesto posto a tre punti dall’Arsenal, al quarto posto, l’ultimo valido per un posto in Champions. Secondo la stampa britannica il patron ...

Premier League - Chelsea : Sarri ad un passo dall’esonero - le ultime : Dopo la sconfitta con l’Everton, il Chelsea e Maurizio Sarri potrebbero già divorziare in queste ore, con Abramovich che non ha digerito l’ennesima sconfitta stagionaleChelsea / Sarri – L’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea sembra essere giunta al capolinea; nonostante la qualificazione ai quarti di Europa League, Abramovich pare aver perso la pazienza. La sconfitta sul campo dell’Everton per ...

Il Chelsea ricade - Sarri trema - : Tornano a soffiare venti minacciosi sulla panchina di Maurizio Sarri. Il Chelsea ha infatti perso 2-0 sul campo dell'Everton nella 31a giornata di Premier League. Sconfitta senza appello per i ...

Il Chelsea perde 2-0 in casa dell’Everton. Sarri : «Un blocco mentale» : Settima sconfitta in Premier Settima sconfitta in campionato per il Chelsea di Maurizio Sarri che viene sconfitto 2-0 dall’Everton undicesimo in classifica. Entrambe le reti nel secondo tempo: con Richarlison al 49esimo e poi Sigurdsson su rigore al 72esimo. Il Chelsea nei primi minuti della partita sembrava in controllo totale del match con Hazard sugli scudi. Il belga ha colpito anche un palo. Poi, come successo già altre volte, col ...

Chelsea - Sarri : 'Primo tempo meraviglioso - in Europa League ne ho vint 6 su 20. Loftus-Cheek...' : Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev. 'Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo segnato dopo cinque minuti il primo gol e ci ha messo al sicuro. Era difficile per la Dinamo, abbiamo giocato in ...

Chelsea - Jorginho : “Sarri? Ma che preferito! Vi racconto un episodio” : Chelsea Jorginho SARRI – Diciamolo, è dai tempi di Napoli che Sarri, nella sua formazione ideale, non può fare a meno di Jorginho. Il centrocampista italiano è un perno fondamentale dell’undici sarriano, e spesso e volentieri, a Londra, l’ex Napoli è stato criticato di essere il “golden boy” del tecnico. E’ lo stesso Jorginho che, […] L'articolo Chelsea, Jorginho: “Sarri? Ma che preferito! Vi ...

Chelsea-Wolverhampton 1-1 - Hazard salva Sarri al 92esimo : Dopo tre vittorie consecutive Il Chelsea pareggia dopo tre vittorie consecutive in Premier League: 1-1 contro il Wolverhampton che aveva già vinto all’andata. A salvare Sarri ci ha pensato Hazard con un gol da fuori area al 92esimo. Solita partita delle squadre di Sarri, con dominio del gioco, possesso palla ben oltre il 70% ma pochissime verticalizzazioni e Blues raramente pericolosi. Gol di Hazard nel recupero, che ha pareggiato la rete ...

Sarri si salva : pari Chelsea al fotofinish - Wolverhampton beffato : Prosegue il campionato altalenante di Sarri alla sua prima esperienza estera. Arriva un pari casalingo per il Chelsea, con il solito Hazard che toglie le castagne dal fuoco al 92′. Il Wolverhampton beffato a Stamford Bridge. Dopo le due vittorie di fila e il successo in Europa League, i blues tornano al pari. Lo fanno davanti ai propri tifosi, nella gara relativa al 30° turno di Premier League. Dopo la rete di Jimenez a dieci minuti ...

Chelsea - Jorginho : 'Sarri? Un rapporto normale - non vado a cena con lui' : Jorginho e Maurizio Sarri . Un legame che si è instaurato a Napoli e che si è consacrato definitivamente al Chelsea, quando l'allenatore - appena arrivato allo Stamford Bridge - ha chiesto con ...

Chelsea - Sarri sicuro : 'Sono convinto che resterò qui' : ROMA - Il Chelsea di Maurizio Sarri è pronto a riprendere il proprio cammino in Europa League . Dopo aver eliminato il Malmo , per i Blues c'è l'ostacolo Dinamo Kiev . Il futuro dell'ex allenatore del ...