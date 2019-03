Chelsea | Ratcliffe vuole il club | possibile offerta di 2 5 miliardi di sterline

tuttosport

(Di martedì 19 marzo 2019) TORINO - Se la panchina di Maurizio Sarri è in bilico, anche la presidenza di Roman Abramovich non ha più basi solide. Il magnate russo, che quest'anno non ha visto nemmeno una partita dei Blues a ...

MarcoBellinazzo : Chelsea, avanza Ratcliffe per il dopo Abramovich: club valutato 2,5 miliardi - CretellaRoberta : Chelsea: Ratcliffe vuole comprare club: L'uomo più ricco del Regno Unito avrebbe già pronta un'offerta… - SiamoPartenopei : Sarri in bilico, ma può cambiare il padrone del Chelsea: spunta l'interesse di Ratcliffe -