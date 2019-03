Chelsea | la stampa inglese | Ratcliffe interessato all' acquisto del club

L’Everton stende il Chelsea - la stampa britannico non ha dubbi : Sarri adesso rischia davvero grosso : La panchina dell’allenatore italiana traballa pericolosamente secondo i media inglesi, considerando la pesante sconfitta subita contro l’Everton Maurizio Sarri è sotto forte pressione dopo la sconfitta del Blues per 2-0 domenica con l’Everton. Il club londinese è scivolato al sesto posto a tre punti dall’Arsenal, al quarto posto, l’ultimo valido per un posto in Champions. Secondo la stampa britannica il patron ...

Chelsea - stampa inglese : coppe decisive per Sarri - contatti con Zidane : LONDRA - Zinedine Zidane in pole position per la panchina del Chelsea se dovesse saltare Maurizio Sarri . L'indiscrezione arriva dal 'Sun', secondo cui la clamorosa batosta contro il Manchester City ...

Chelsea : stampa Gb divisa su Sarri : ANSA, - LONDRA, 21 GEN - In attesa dell'arrivo di Gonzalo Higuain, la stampa britannica si divide sull'attacco a Sarri ai suoi giocatori, sabato, dopo il ko contro l'Arsenal. Il manager del Chelsea ha ...