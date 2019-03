Che papà siete | secondo il segno zodiacale

gqitalia

(Di martedì 19 marzo 2019) Cosa rende un uomo un buon papà? È colui che lavora tutto il giorno e torna a casa a giocare la sera con il suo bambino? Oppure, è il tipo casalingo che sa cambiare facilmente i pannolini e poi prepara la cena per tutta la famiglia? Ci sono tanti modi in cui un uomo può vivere la paternità, ma ciò non significa che tutti gli uomini saranno un buon papà, almeno non nel modo in cui un bambino ha bisogno, ovvero di qualcuno che sia amorevole, protettivo e divertente. Molti con il tempo e l'esperienza diventano dei buoni genitori e ad alcuni viene naturale, avendo innato il desiderio di diventare padre. Tanto può fare anche il: alcuni uomini potrebbero avere più spiccate energie di tipo femminili in alcune cose, o forse sono deldel Toro o del Cancro, più propensi a voler diventare padre. Certo, ci sono alcuni ...

