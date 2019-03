Cessione Chelsea | c’è l’interesse del magnate Ratcliffe | Abramovich cede?

calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Potrebbe finire, dopo 15 anni, l'avventura di Roman Abramovich alla guida del Chelsea. I giornali inglesi infatti confermano voci sempre più insistenti in merito ad un interessamento di Jim Ratcliffe, miliardario britannico che ha fatto fortuna con la compagnia petrolchimica Ineos e che di recente ha anche acquistato il team Sky. Ratcliffe ha un patrimonio stimato di oltre 21 miliardi e possiede già la squadra svizzera di calcio del Losanna. Il suo obiettivo è però la Premier League inglese. Da quanto scritto dal Times qualche giorno fa e dal Daily Mirror oggi, Abramovich chiederebbe almeno 2,5 miliardi di sterline per consegnare il Chelsea che, oltre 15 anni fa, acquistò per 140 milioni di sterline.

