Cecilia Rodriguez ringrazia | il gesto di solidarietà per il suo compleanno

Cecilia Rodriguez compie 29 anni : il regalo di Ignazio Moser : Cecilia Rodriguez compleanno: cosa le ha regalato Ignazio Moser Secondo compleanno insieme a Ignazio Moser per Cecilia Rodriguez. Il 18 marzo la sorella di Belen ha spento 29 candeline. Come sempre ha festeggiato in compagnia degli affetti più cari: da Ignazio a Belen, senza dimenticare i genitori Gustavo e Veronica, il fratello Jeremias e il […] L'articolo Cecilia Rodriguez compie 29 anni: il regalo di Ignazio Moser proviene da Gossip e ...

Cecilia Rodriguez compie 29 anni - Belen : "Fiera di te" : Giornata di festeggiamenti in casa Rodriguez: Cecilia ha compiuto 29 anni e la sorella Belén le ha dedicato un lungo pensiero che ha scelto di condividere con i suoi fan sui social. Le sorelle ...

Cecilia Rodriguez - compleanno sexy con Belen e Ignazio Moser. E spunta una foto da bambina : Party super sexy per il compleanno di Cecilia Rodriguez. La sorellina di Belen ha compiuto 29 anni e ha voluto attorno a sé tutta la famiglia, il fidanzato Ignazio Moser, il nipotino Santiago...

Jeremias Rodriguez : Fogli stava male - fuori dalle telecamere ha pianto. Soleil non piace a Belen e Cecilia : Jeremias Rodriguez - Verissimo Nuova intervista a Verissimo per Jeremias Rodriguez, il penultimo eliminato dell’Isola dei Famosi 2019. Durante l’ospitata nel programma pomeridiano condotto da Silvia Toffanin, l’ex naufrago ha fatto alcune dichiarazioni sul suo (breve) percorso all’interno del reality. Doverosi alcuni accenni a Riccardo Fogli, soprannominato “nonno” dall’argentino, e a Soleil ...

Isola dei Famosi 2019 - Jeremias Rodriguez eliminato. Cecilia : 'Non arriva la verità a casa' : Jeremias Rodriguez è stato eliminato nell'ultima diretta dell' Isola dei Famosi lasciano la compagnia i naufragio Soleil Sorgè a battagliare col resto dei concorrenti. Sulla sua eliminazione per ora ...

Cecilia Rodriguez e Soleil Sorge non vanno d’accordo? Il retroscena : Soleil Sorge all’Isola dei Famosi: parla Cecilia Rodriguez Cecilia Rodriguez, in queste ore, ha rilasciato un’intervista sul blog Gossip.it. In questa circostanza la giovane sorella di Belen ha parlato della sua vita privata e dei suoi nuovi progetti, e non solo. Difatti la giovane di origini argentine ha voluto dire la sua anche sulla nuova fidanzata di suoi fratello Jeremias Rodriguez, Soleil Sorge. Cosa ha detto? In questa ...

Isola dei Famosi 2019 - Jeremias Rodriguez naufrago sincero per la sorella Cecilia : Jeremias Rodriguez, in arrivo in Italia dopo l'eliminazione dall'Isola dei Famosi 2019, ha una supporter davvero speciale, ovvero la sorella Cecilia che, nelle scorse ore, non ha fatto mancare il proprio sostegno rispondendo alle domande dei followers su Instagram: Pensiamo che siamo in tanti a non capirlo. Purtroppo L’Isola dei Famosi non è un reality dove arriva la verità a casa (non avendo una diretta 24 ore su 24). Jeremias è stato uno ...

Cecilia Rodriguez contro i naufraghi dell’Isola : le parole in difesa di Jeremias : Isola dei famosi, Cecilia Rodriguez si scaglia contro i naufraghi: le parole in difesa del fratello Jeremias L’eliminazione di Jeremias Rodriguez da l’Isola dei famosi non è proprio andata giù a sua sorella Cecilia. Quest’ultima, che ha dichiarato che stasera sarà presente alla diretta per riabbracciare il fratello, sui suoi social ha chiaramente espresso il […] L'articolo Cecilia Rodriguez contro i naufraghi ...

Cecilia Rodriguez : "Vorrei almeno tre figli" : L'istinto materno in Cecilia Rodriguez è vivo e la sorella minore di Belén ha raccontato ai follower la sua idea di famiglia perfetta. Dopo la relazione terminata davanti alle telecamere con Francesco ...

Isola dei Famosi - Cecilia Rodriguez scettica sul rapporto tra Soleil e Jeremias : L'Isola dei Famosi continua ad alimentare le critiche e le polemiche soprattutto dopo le parole pesanti usate da Fabrizio Corona nei confronti di Riccardo Fogli in un rvm mostrato durante la diretta di lunedì scorso. Anche Alessia Marcuzzi è stata presa di mira dagli utenti del web a causa del suo comportamento, ma soprattutto per non essersi schierata dopo l'umiliazione subita dall'ex cantante dei Pooh. In questi giorni, però, c'è anche un ...

Belen Rodriguez - il video rubato di Cecilia Rodriguez che la incastra : ecco chi spunta là dietro : Dopo l'esclusiva paparazzata del settimanale Chi che ha diffuso le foto del presunto ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ci ha pensato Cecilia Rodriguez, involontariamente, ad alimentare i gossip. La sorella della showgirl argentina, infatti, ha pubblicato un video sulle sue