Caso Cucchi | rischiano il processo otto carabinieri | avrebbero depistato le indagini

(Di martedì 19 marzo 2019) Procede spedita l'indagine sulla morte di Stefano, giovane geometra romano di 31 anni, che morì a Roma il 22bre 2009 all'ospedale Sandro Pertini, mentre lo stesso si trovava in custodia cautelare. Come si ricorderà,fu trovato in possesso di circa 12 confezioni di hashish dopo un controllo di routine da parte dei. Il giovane era sospettato di aver ceduto ad un amico la sostanza stupefacente, e per questo venne portato alla caserma "Appia" e qui fu interrogato. Ma le cosepreso una piega inaspettata, in quanto il giovane sarebbe stato in seguito massacrato di botte da alcuni agenti.Ilbis Da allora, la sorella, Ilaria, si batte per poter assicurare alla giustizia i presunti assassini di suo fratello. Dopo un procedimento giudiziario durato diversi anni, nel 2015 proprio su richiesta della famiglia, la Procura di Roma ha aperto ...

