affaritaliani

(Di martedì 19 marzo 2019) Veneziano, 51 anni, ex leader dei no global italiani e dei Disobbedienti del G8 a. Lucaè il capo missione della Mare Jonio, l'imbarcazione dell ong Mediterranea Saving Humans che ha soccorso in acque internazionali 49 persone che si trovavano a bordo di un gommone in avaria. E che ora è arrivata a Lampedusa Segui su affaritaliani.it

alex03874190 : @matteosalvinimi Visto e quindi questo ti impedisce di salvare vite umane? Io non capisco un concetto: se in un osp… - Affaritaliani : Casarini, uomo che salva i migrantiEx Disobbediente del G8 di Genova -