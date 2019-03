Cancelo esalta Cristiano Ronaldo | “ha fatto la storia del Portogallo”

calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) “non deve dimostrare nulla a nessuno, haladel Portogallo e di ogni club in cui ha giocato”. Sono le dichiarazioni di Joao, compagno di squadra dell’attaccante alla Juventus. “Con i tre gol che ha segnato e’ stato fondamentale per la nostra vittoria, ma tutta la squadra haun lavoro eccellente – ha dichiaratoin conferenza stampa -. Chi ha visto la partita sa che abbiamo vinto meritatamente, ma di sicuro avere in squadra un giocatore comerende tutto piu’ semplice”.“Penso di migliorare anno dopo anno perche’ c’e’ sempre qualcosa da imparare, mi alleno ogni giorno con due migliori centrali al mondo che sono Bonucci e Chiellini e poi il livello del calcio italiano e’ molto alto e io credo di essere diventato un giocatore piu’ completo in ...

