Camorra, preso in Marocco omicida boss

Antonio Prinno, 43 anni, latitante appartenente al clan camorristico MissoMazzarella, è stato arrestato indai carabinieri del reparto operativo di Napoli, in collaborazione con la polizia marocchina. Prinno,latitante dal 2014, deve rispondere dell'omicidio del giovaneCiro Russo, ucciso a Boscoreale (NA) il 4 dicembre del 2003. E' accusato di omicidio in concorso aggravato dalle finalità mafiose. Al momento è stato trasferito in un carcere delin attesa dell'estradizione.(Di martedì 19 marzo 2019)

