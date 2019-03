Camorra | preso Antonio Prinno Latitante da 5 anni | scovato in Marocco

quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Dopo 5è finita la latitanza di, classe 1975, in fuga dal 2014 e ritenuto dagli investigatori elemento di spicco del clan camorristico Misso-Mazzarella, attivo nel centro storico ...

rbriddick1977 : Chissà perché non si finisce sui tg nazionali e non si parla di camorra a Milano (e Brescia e Pavia). I media hanno… - Gabriel77911239 : @robertosaviano Mi spiega perché lei parla di camorra, di Salvini, enora del fascismo e non parla mai della mafi… - dimeo_s : Centro storico, il «clan dei papà» ha preso il posto della «paranza dei bambini» -