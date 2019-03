Camorra | arrestato Antonio Prinno latitante in Marocco | Salvini nessuna tregua

Camorra : arrestato in Marocco Antonio Prinno - latitante dal 2014 : E' stato arrestato nel sud del Marocco Antonio Pirro, elemento di spicco del clan camorristico dei Misso-Mazzarella, latitante dal 2014. Lo ha reso noto la Direzione nazionale della sicurezza ...

Camorra - arrestato genero di un boss : 7.00 I Carabinieri di Napoli hanno arrestato Angelo Guarino, 34 anni, genero del "boss" Pasquale Puca, detto 'o minorenne, capo dell'omonimo clan di Sant'Antimo.ne, capo dell'omonimo clan di Sant'Antimo. L'arrestato è ritenuto responsabile di associazione per delinquere di tipo mafioso per aver preso parte al sodalizio criminale e, in tale qualità, di aver gestito l'imposizione e la distribuzione del pane e di prodotti da forno a esercizi ...

Camorra - arrestato il superlatitante Marco Di Lauro : Il più ricercato d’Italia dopo Matteo Messina Denaro. La fuga del superlatitante Marco Di Lauro è finita oggi, dopo 14 anni. Il superboss della Camorra è stato catturato, in una operazione che ha visto insieme carabinieri e polizia di Stato, in un’abitazione privata del quartiere Chiaiano, periferia nord di Napoli. Davanti alle forze dell’ordine non ha opposto resistenza. «Marco Di Lauro non era armato e non ha opposto resistenza», ha ...

Camorra - arrestato Marco Di Lauro : figlio del boss ‘Ciruzzo ò milionario’ - era latitante dal 2004 - deve scontare 10 anni : Era sparito dal 2004, anni in cui la faida di Scampia insanguinava le strade di Napoli: la latitanza di Marco Di Lauro è finita oggi, dopo 15 anni, grazie a un’operazione congiunta di Polizia e Carabinieri. Classe 1980, l’ex latitante figurava sui libri paga del clan come F4, che sta per “quarto figlio” del capofamiglia Paolo Di Lauro, soprannominato “Ciruzzo ò milionario“, fondatore della famiglia camorristica ...

