Calcio | la Nazionale vestirà Armani Roberto Mancini “Eleganti e spero vincenti”

Armani firma le divise formali della Nazionale di Calcio italiana : L'accordo è stato presentato al Centro tecnico federale di Coverciano ' La nuova partnership sottolinea il forte legame di Giorgio Armani con il mondo dello sport - si legge nella nota congiunta di ...

FederCalcio Usa sorpresa dalla causa per discriminazione intentata dalle giocatrici della nazionale : ... assicurando di essere già al lavoro con loro per "risolvere la questione" e fare in modo che tutti si concentrino poi sulla Coppa del mondo che avrà inizio il 7 giugno in Francia. "Crediamo che l'...

Calcio - Cristiano Ronaldo torna in Nazionale! CR7 riabbraccia il Portogallo per le qualificazioni agli Europei : Cristiano Ronaldo torna in Nazionale! Il fuoriclasse tornerà a vestire la maglia del Portogallo in occasione delle prossime due partite di qualificazione agli Europei 2020 che i lusitani giocheranno contro Ucraina (22 marzo) e Serbia (25 marzo). CR7, reduce dalla fantastica tripletta siglata contro l’Atletico Madrid in Champions League grazie alla quale la Juventus si è qualificata ai quarti di finale, era assente dalla rosa dei Campioni ...

Nazionale di Calcio - sequestrate a Brindisi 3mila felpe degli Azzurri contraffatte in Cina : Scoperte su tir sbarcato dalla Grecia, la stampa ritenuta contraffatta è quella dello scudetto "Italia" con il tricolore Nazionale, logo di proprietà del Coni

Torino - Mazzarri : 'Dobbiamo giocare a Calcio - Belotti è da Nazionale' : Walter Mazzarri , allenatore del Torino , ha parlato a Sky Sport della vittoria in rimonta sul Frosinone: ' Dobbiamo giocare come la classifica dice, ossia giocando a calcio . Oggi il primo tempo non mi è piaciuto. Siamo andati in svantaggio su un piazzato. ...

Spezia Calcio : la Nazionale under 23 nigeriana convoca Okereke : La Spezia - La Nazionale U23 nigeriana ha ufficialmente convocato David Okereke per il 18 marzo. Il giocatore, chiamato a partecipare alle qualificazioni per la Coppa D'Africa, non salterà la gara con ...