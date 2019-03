Buon compleanno Carlo Mazzone |  Alessandro Nesta…

Buon compleanno OUKITEL - che festeggia con una nuova promozione : OUKITEL festeggia oggi il suo quarto compleanno, e lo fa con una promozione valida fino al 31 marzo che vede come protagonista OUKTEL C15 Pro. L'articolo Buon compleanno OUKITEL, che festeggia con una nuova promozione proviene da TuttoAndroid.

L’uomo del giorno – Buon compleanno Sebastian Frey - tante esperienze in Italia : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, giornata importante per gli appassionati di calcio, è il compleanno di Sebastian Frey. E’ stato un ottimo portiere, ha iniziato la carriera al Cannes, viene notato dall’Inter che lo porta in Italia. Poi l’esperienza al Verona ed il ritorno in nerazzurro, poi indossa altre maglie importanti come quelle di Parma, Fiorentina e ...

Buon compleanno Bobby Solo - Ivan Cattaneo - Massimo Giletti… : Buon compleanno Bobby Solo, Ivan Cattaneo, Massimo Giletti… … Aristide Gunnella, Vittorio Inzaina, Vincenzo Visco, Salvatore Pappalardo, Giuseppe Romele, Marcello Nicchi, Gloria de Antoni, Alfredo Antoniozzi, Elena Ferrara, Fiorella Pierobon, Francesco Boccia, Gaetano Nastri, Simone Padoin, Antonio Barreca… Oggi 18 marzo compiono gli anni: Giuseppe Amadei, politico; Urbano Aletti, politico; Dino Fragni, ex calciatore; Aristide Gunnella, ...

Buon compleanno Edin Dzeko - Trapattoni - Sydne Rome… : Buon Compleanno Edin Dzeko, Trapattoni, Sydne Rome… …Marco Ferrazzoli, Alfio Caruso, Patrizia Toia, Kurt Russell, Paolo di Giannantonio, Giuseppe Vessicchio, Marco Miccoli, Rob Lowe, Luca Volonté, Simona Vicari, Alberto Pomini, Alvaro Recoba, Emanuel Rivas, Paolo Sammarco, Davide Brivio, Marco Crimi, Pietro Pellegri… Oggi 17 marzo compiono gli anni: Marco Ferrazzoli, giornalista; Franco Marchi, ex calciatore; Giorgio Donati, generale; Carlo ...

Accadde oggi - nel 1861 venne proclamato il Regno d’Italia con Torino capitale : Buon compleanno italiani! : «Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico: Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi Successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Da Torino addì 17 marzo 1861». Sono queste le ...

Buon compleanno Elena Bonelli - Simonetta Ragionieri… : Buon compleanno Elena Bonelli, Simonetta Ragionieri… …Eugenio Bennato, Maria Doris, Franca Leosini, Teresa Berganza, Mario Canzio, Mariano Crociata, Isabelle Huppert, Pietro Liuzzi, Ruben Buriani, Antonio di Bella, Marco Tarquinio, Massimo Tecca, Carlo Verna, Roberto Galia, Flavia Fortunato… Oggi 16 marzo compiono gli anni: Simonetta Ragionieri, manager; Claudio de Cuia, poeta; Luigi Turchi, politico; Renato Guarini, statistico; Maria Doris, ...

Buon compleanno Gian Antonio Stella - Roberto Maroni - Paul Pogba… : Buon compleanno Gian Antonio Stella, Roberto Maroni, Paul Pogba… …Antonietta Stella, Edmonda Aldini, Raffaele Guariniello, Giuseppe Sottile, Carlo Fontana, Nino Rizzo Nervo, Riccardo Villari, Stefano d’Ambruoso, Sabrina Salerno, Gianluca Festa, Eva Longoria, Ivan Vargic… Oggi 15 marzo compiono gli anni: Natale Dalcerri, ex calciatore Fanfulla, Catania; Renato Tiriticco, ex calciatore; Pio Gaddi, judoka, allenatore; Antonietta Stella, soprano; ...

Buon compleanno Hello Kitty : Calzedonia dedica una mini capsule al fiocco rosso giapponese [GALLERY] : Calzedonia together with… Hello Kitty: mamma e figlia complici nello stile grazie alla nuova collezione Nell’anno del 45esimo anniversario di Hello Kitty, Calzedonia dedica la nuova mini capsule all’inconfondibile fiocco rosso giapponese e alla tendenza degli outfit mini me. Mamma e figlia saranno complici anche nello stile grazie a piccoli dettagli da aggiungere al look per creare outfit coordinati. La capsule celebra il rapporto ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Nicolas Anelka - esperienza negativa in Italia : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, giornata importante per gli appassionati di calcio, è il compleanno di Nicolas Anelka. E’ stato un ottimo attaccante, ricopre il compito di consulente nello staff del Roda ed è stato campione d’Europa con la Francia nel 2000. Giocava prevalentemente come seconda punta, l’esperienza più importante è stata con la maglia del ...

Buon compleanno Rita Forte - Giorgio Forattini - Gianni Bella… : Buon compleanno Rita Forte, Giorgio Forattini, Gianni Bella… …Quincy Jones, Michael Caine, Gennaro Acquaviva, Luigi La Monica, Billy Crystal, Graziano Rossi, Daniel Bertoni, Franco Grillini, Giancarlo Leone, Graziano Rossi, Franco Frattini, Rudi Marguerettaz, Alberto di Monaco, Massimo Piscedda, Roger de Menech, Nino Bosco, Michele Riondino… Oggi 14 marzo compiono gli anni: Piero Cereda, ex calciatore; Benito Bollati, avvocato, politico; Franco ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Bruno Conti - il… campione del mondo : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, giornata importante per tutti gli appassionati del mondo del calcio, in particolar modo è il compleanno di Bruno Conti. Classe 1955 è dirigente del settore giovanile della Roma ed ex calciatore e allenatore. E’ stato campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982 e ha vinto lo scudetto con la maglia della Roma nella stagione ...

Buon compleanno Carlo Conti - Bruno Conti - Nela - De Sisti… : Buon compleanno Carlo Conti, Bruno Conti, Nela, De Sisti… …Luciano Luisi, Giosuè Stucchi, Neil Sedaka, Armenia Balducci, Giuseppe Marchioro, Isa Danieli, Jacqueline Sassard, Graziella Granata, Gianni Motta, Aldo Ossola, Athina Cenci, Giulio Borrelli, Paolo Serventi Longhi, Giampaolo Galli, Riccardo Barenghi, James Pallotta, Giovanni Malagò, Alfonso Pecoraro Scanio, Luciano Ligabue, Ela Weber, Igor Campedelli, Annalisa Pannarale, Manuel Pasqual, ...

Buon compleanno Ilaria Atzeri - Tommaso Ciriaco - Liliana Nicoletta… : Buon compleanno Ilaria Atzeri, Tommaso Ciriaco, Liliana Nicoletta… …Victoria Cabello, Daniele Baselli, Mattia Ravaioli, Liza Minnelli, Raffaele Delfino, Piera degli Esposti, Mario Giobbe, Pia Giancaro, Giulio Albanese, Alessandro Forlani, Mimosa Martini, Aldo Firicano, Beppe Fiorello, Sara Ventura… Oggi 12 marzo compiono gli anni: Ilaria Atzeri, psicologa, funzionaria; Tommaso Ciriaco, giornalista; Liliana Nicoletta, giornalista; Mattia ...

Buon compleanno Fabrizio Pacifici - Alessandro Florenzi… : Buon compleanno Fabrizio Pacifici, Alessandro Florenzi… …Lorenzo Robustelli, Rupert Murdoch, Sandra Milo, Margherita Boniver, Cochi Ponzoni, Dominique Sanda, Didier Drogba, Giampiero Pinzi, Gabriele Perico, Marco Marcolin, Bruno Astorre, Massimiliano Salini, Nicole Minetti… Oggi 11 marzo compiono gli anni: Fabrizio Pacifici, giornalista, organizzatore di eventi; Giovanna Cau, avvocata; Pier Giacomo de Nicolò, arcivescovo; Rupert Murdoch, ...