Brexit | proroga 18 mesi banche che operano in Italia

La Lega non vuole fare la guerra all’Europa sulla proroga della Brexit : Roma. A sentire l’entusiasmo di Nigel Farage e dei suoi compagni euroscettici, la trattativa europea con la Lega per bloccare la proroga dell’Articolo 50 sulla Brexit sarebbe già in una fase avanzata. Tuttavia, fonti del Carroccio spiegano al Foglio che “una richiesta formale ancora non è arrivata,

Brexit - Ue : proroga può essere ripetuta : 23.16 Nelle riunione dei 27 ambasciatori Ue, sulla richiesta di posticipare l'uscita del Regno Unito,è emerso che la proroga può essere concessa più di una volta. L'articolo 50 dei Trattati, che regola il processo di 'divorzio', oltre a non prevedere limiti di tempo per la proroga,non specifica che possa richiedersi solo una volta.Stabilisce solo che l'estensione della permanenza deve essere concessa all'unanimità dai 27. Inoltre. dalla ...

Brexit : il Parlamento favorevole alla nuova mozione della May per negoziare una proroga : Dopo innumerevoli tentativi e una settimana faticosissima, Theresa May oggi è riuscita a riavere una maggioranza a favore della mozione, presentata precedentemente al governo, riguardante la richiesta al Consiglio Europeo di rinviare fino al 30 giugno l’uscita dall’Unione Europea. La mozione in questione ha raccolto ben 412 voti favorevoli contro solamente 202; si può quindi parlare di una grandissima vittoria per la premier dei Tory, la quale ...

Il Regno Unito chiederà una proroga di Brexit : Il Parlamento ha autorizzato il governo a chiedere una proroga dei termini di uscita dall'Unione Europea che tra una settimana deciderà se concederla

Brexit verso il rinvio - Parlamento al voto su proroga breve o lunga : In un clima sempre più teso e caotico, giovedì sera il Parlamento britannico è chiamato per il terzo giorno consecutivo a votare sulla Brexit. Questa volta la posta in palio è il rinvio della data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, al momento prevista per il 29 marzo. E anche sull’opportunità di svolgere un secondo referendum...

Brexit - oggi il voto sulla proroga/ Ma è caos 'Chi ha l'autorità per chiederla?' : Brexit, oggi si voterà la proroga dell'uscita dall'Unione Europea, ma nel governo è caos: c'è qualcuno che ha l'autorità per chiederla?

Brexit - Trump a gamba tesa : futuro accordo con Gb ha potenziale illimitato. May ci ritenta - terzo voto e proroga a 30 giugno : Mentre Londra si dibatte per uscire dall'impasse sulla Brexit, il presidente americano, Donald Trump, ha celebrato il potenziale illimitato di un accordo futuro con il Regno Unito. "La mia amministrazione non vede l'ora di negoziare un accordo commerciale su larga scala con la Gran Bretagna. Il potenziale e' illimitato!", ha twittato di prima mattina l'inquilino della Casa Bianca. Ieri il Parlamento britannico ha votato per evitare l'uscita ...

Brexit - il Parlamento rifiuta il ‘no deal’ e oggi vota la proroga. Ma il rischio è rimanere in trappola : Si è votato a Londra per escludere la possibilità di un’uscita senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea, ma il voto non sarà sufficiente a scongiurarla. Perché, automaticamente e indipendentemente dal risultato, il Regno Unito sarà comunque fuori dall’Ue il prossimo 29 marzo in forza di quanto dispone l’articolo 50. Per evitare un’uscita caotica tre erano le strade percorribili: 1. votare l’accordo per il ritiro stipulato dal governo ...

Caos Brexit - il Parlamento al voto per rinviare l’uscita. Tusk : Ue favorevole a una lunga proroga : In un clima sempre più teso e caotico, giovedì sera il Parlamento britannico è chiamato per il terzo giorno consecutivo a votare sulla Brexit. Questa volta la posta in palio è il rinvio della data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, al momento prevista per il 29 marzo...

Brexit - verso proroga ed elezioni Europee - Londra potrebbe votare : Brexit, attese dimissioni di massa nel governo. Theresa May umiliata, possibili nuove elezioni e la richiesta di una proroga. Ma il No Deal non è escluso Segui su affaritaliani.it

Brexit : parlamento esclude il "no deal" e boccia la proroga breve : Il parlamento britannico sembra sempre più sull'orlo di una crisi di nervi. Ieri ha bocciato il nuovo accorto raggiunto da Theresa May con Juncker ed oggi ha approvato - con 312 voti a favore e 308 contrari - un emendamento presentato dalla conservatrice Caroline Spelman per respingere l'ipotesi di una Brexit senza accordi. Il Governo sul suddetto emendamento aveva dato indicazione di votare contro, lasciando quindi aperta l'ipotesi del 'no ...

La proroga della Brexit. Ma per cosa? : Bruxelles. La Camera dei Comuni britannica ha bocciato la “no deal Brexit” e domani voterà per formalizzare la richiesta di una proroga dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea per spostare di qualche mese la data del 29 marzo. La premier, Theresa May ha detto che la proroga potrebbe essere l

Brexit - nuova sconfitta per May : il Parlamento britannico boccia l'accordo - ora no-deal o proroga : Le modifiche riguardano il backstop, per il confine irlandese, e "rafforzano l'intesa per il ritiro e la dichiarazione politica". Lo ha affermato il ministro britannico David Lidington. l'accordo, ha ...

Proroga - elezioni - 2° referendum Ecco tutti gli scenari sulla Brexit : Ecco che cosa può accadere dopo il voto di questa sera sull'accordo tra Theresa May e Jean-Claude Juncker. Nel caso il piano venisse bocciato prende quota l'ipotesi dzi nuove elezioni Segui su affaritaliani.it