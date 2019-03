Brexit | no al terzo voto | premier May gelata Probabile il lungo rinvio | ma è caos

Niente terzo voto - la Brexit di Theresa May affonda ai Comuni : Stupore a Downing Street per la decisione dello speaker John Bercow di vietare un terzo voto di ratifica sullo stesso accordo sulla Brexit . Un portavoce di Theresa May ha detto che Bercow non "ci ha ...

Brexit - lo speaker della Camera vieta il terzo voto sull’accordo bocciato. Ue pronta a valutare rinvio fino al 29 marzo : Lo speaker della Camera John Bercow ha deciso di vietare un terzo voto di ratifica sullo stesso accordo sulla Brexit già bocciato per due volte. Un portavoce di Theresa May ha detto che Bercow non “ci ha preavvertiti del suo statement”, aggiungendo di non volerlo commentare, ma che per ora la premier “non è in condizione” di proporre un nuovo voto essendo ancora in corso colloqui con i dissidenti. Il sollicitor general ...

Brexit - Parlamento inglese contrario a terzo voto sull'accordo : Ennesimo colpo inferto a Theresa May oggi dal Parlamento inglese che si è pronunciato contrario ad un terzo voto per vagliare l'accordo sulla Brexit . Questo potrebbe avvenire solo se il testo venisse ...

Brexit - lo speaker della Camera dei Comuni vieta un terzo voto sullo stesso accordo : Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, ha posto il veto a un terzo tentativo di ratifica dell'accordo sulla Brexit proposto dal governo di Theresa May, se il testo non sarà cambiato. La decisione - che mette in crisi la strategia della premier Tory - è stata annunciata da Bercow dopo una lunga e dettagliata ricostruzione degli avvenimenti recenti (con la doppia pesante bocciatura dello stesso accordo) e dei precedenti ...

L’accordo su Brexit non può essere sottoposto a un terzo voto a meno che venga modificato - dice il presidente del Parlamento britannico : Nel corso di una seduta della Camera britannica tenuta oggi pomeriggio, il presidente del Parlamento britannico John Bercow ha detto che il governo non può sottoporre al Parlamento lo stesso accordo su Brexit che è già stato bocciato lo scorso 12

Brexit - il Parlamento gela May : vietato terzo voto sull’accordo : Il governo di Theresa May non può riproporre per la terza volta il medesimo accordo già bocciato due volte, pur con alcune variazioni semantiche che non cambiano la realtà dei fatti. Lo ha annunciato lo speaker della Camera dei Comuni John Bercow facendo riferimento a numerosi precedenti...

Brexit - Trump a gamba tesa : futuro accordo con Gb ha potenziale illimitato. May ci ritenta - terzo voto e proroga a 30 giugno : Mentre Londra si dibatte per uscire dall'impasse sulla Brexit, il presidente americano, Donald Trump, ha celebrato il potenziale illimitato di un accordo futuro con il Regno Unito. "La mia amministrazione non vede l'ora di negoziare un accordo commerciale su larga scala con la Gran Bretagna. Il potenziale e' illimitato!", ha twittato di prima mattina l'inquilino della Casa Bianca. Ieri il Parlamento britannico ha votato per evitare l'uscita ...