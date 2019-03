Brexit | May scriverà a Tusk per chiedere il rinvio Stati Ue | Il sì non è

huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) Theresa May è pronta a scrivere aperl'estensione dell'articolo 50, ma ildellaè tutt'altro che scontato. La premier - che continua a sperare nella possibilità di portare il suo accordo con l'Ue davanti ai Comuni, dopo il divieto imposto dallo speaker della Camera - si prepara ad affrontare Bruxelles. La sua lettera dovrebbe arrivare sul tavolo del presidente del Consiglio europeo tra oggi, 19 marzo, e domani, ma da gli altri membri dell'Unione europea si levano voci per ricordare che ildella data del divorzio tra Gran Bretagna e Ue non è un atto dovuto. Lo ha sottolineato la Francia, con fonti dell'Eliseo che affermano: "Il via libera alnon è certo né automatico". Ma Parigi non è l'unica a sostenere questa tesi: molti leader europei pretenderebbero da May motivazioni convincenti sullo ...

