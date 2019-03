Brexit | May ‘obbligata’ a chiedere il rinvio Bruxelles vuole Regno Unito alle europee “A

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Il parlamento inglese non voterà una terza volta sull’accordo raggiunto tra Theresa May e i negoziatori disulla. L’annuncio è arrivato da John Bercow, speaker della Camera dei Comuni, che nel corso della seduta di lunedì pomeriggio ha citato a sostegno un precedente del 1604 e un regolamento parlamentare del 1844. Bercow ha spiegato che il governo non può sottoporre ai rappresentanti della Camera una proposta con alcune modifiche che, però, non cambiano la sostanza rispetto al documento precedentemente sottoposto ad approvazione: “Perché qualcosa sia diverso, deve esserlo, per definizione, in maniera fondamentale. Non diverso in termini di formulazione, ma in termini di sostanza e questo avviene nel contesto di una negoziazione con altri (soggetti, ndr) al di fuori del”. Un brutto colpo, l’ennesimo per la premier che a undici giorni dalla deadline per ...

