Brexit | Conte | tuteleremo gli italiani

Brexit - May ‘obbligata’ a chiedere il rinvio Bruxelles vuole Regno Unito alle europee “A rischio il contesto legale dell’Unione” : Il parlamento inglese non voterà una terza volta sull’accordo raggiunto tra Theresa May e i negoziatori di Bruxelles sulla Brexit. L’annuncio è arrivato da John Bercow, speaker della Camera dei Comuni, che nel corso della seduta di lunedì pomeriggio ha citato a sostegno un precedente del 1604 e un regolamento parlamentare del 1844. Bercow ha spiegato che il governo non può sottoporre ai rappresentanti della Camera una proposta con alcune ...

Brexit-Cina nel menù al Colle - raccordo Conte-Mattarella per Ue : La Brexit sopra ogni altra cosa nella colazione di lavoro oggi al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione del governo guidata dal premier Giuseppe Conte. Un confronto consueto prima dello svolgimento del Consiglio europeo. Un incontro che da sempre tratta i temi principali oggetto dei summit europei e che quindi, come si apprende, ha affrontato (oltre alla Brexit) anche l'altro tema di attualità - che in ...

Brexit : Conte - si valuta backstop Irlanda : ANSA, - SHARM EL-SHEIKH 25 FEB - Sulla Brexit "arrivare a un deal è interesse di tutti ma il problema vero è che c'è un accordo a cui abbiamo lavorato a lungo e non è possibile stravolgerlo o ...

Brexit - Conte a May : tutele per cittadini : 17.09 Il presidente del Consiglio Conte ha avuto un colloquio telefonico con la premier britannica May in merito alla Brexit. Conte ha sottolineato la necessità che l'uscita del Regno Unito dalla Ue avvenga nei termini stabiliti dall'accordo e in maniera ordinata, nell'interesse di tanti cittadini -anche italianie imprese coinvolti.Confermata l'importanza del dialogo per evitare un recesso senza accordo. Sulle conseguenze di Brexit in ogni ...

Conte a May : Brexit consideri lavoratori e imprese italiane : Roma, 16 feb., askanews, - L'esigenza che l'uscita del Regno Unito dall'UE avvenga nei termini stabiliti dall'accordo di recesso e in maniera ordinata, nell'interesse dei tanti cittadini, tra cui ...

Brexit : Conte sente May - evitare recesso senza accordo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto un colloquio telefonico con la premier britannica, Theresa May per discutere dei recenti sviluppi sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit) e delle ultime iniziative britanniche sulle quali la Premier britannica ha fornito un utile aggiornamento. Il Presidente Conte ha confermato l'esigenza che l'uscita del Regno Unito dall'Ue avvenga nei termini ...

Brexit - colloquio Conte-May : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto un colloquio telefonico con la premier britannica, Theresa May, per discutere dei recenti sviluppi sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea ...

Brexit : Conte sente May - evitare recesso senza accordo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto un colloquio telefonico con la premier britannica, Theresa May per discutere dei recenti sviluppi sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea, ...

Brexit - dubbi sul futuro di 700 mila italiani. Martina : "Cosa sta facendo il governo Conte?" : L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è dietro l'angolo, ma il governo britannico è ancora in alto mare. L'accordo raggiunto con l'UE è stato bocciato e una Brexit senza accordi è ormai più che probabile, anche se in queste ore si stanno cercando alternative almeno per quanto riguarda la delicata questione del confine irlandese, che rischia di provocare scontri e rivolte.Di fronte alla possibilità molto concreta di una Brexit senza ...