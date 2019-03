Borsa Milano chiude in rialzo dello 0 | 9%

Borsa Italiana oggi - Milano chiude in rialzo. Spread stabile : Seduta positiva per Borsa Italiana . Milano apre cauta, +0,19% a 21.275 punti,, ma nel pomeriggio l'indice Ftse Mib di Piazza Affari accelera, per poi chiudere a +0,92% a quota 21.430 punti. Sulla ...

Borsa : Milano si rafforza con Fca : Milano, 19 MAR - La Borsa di Milano, dopo un cauto avvio, prende coraggio sostenuta da Fca, +4,11%,, acquistata sulle speculazioni per un interesse della francese Psa. L'indice Ftse Mic guadagna lo 0,...

La Borsa di Milano apre la seduta in rialzo, con il Ftse Mib che quadagna lo 0,19% a quota 21.275 punti. 19 marzo 2019

Borsa Italiana oggi - Milano chiude in rialzo. Spread ai minimi da settembre : Seduta positiva per Borsa Italiana . Milano apre oggi in rialzo, 0,22% a 21.090 punti, e subito dopo l'indice Ftse Mib di Piazza Affari accelera, rimanendo nel pomeriggio maglia rosa d'Europa, per poi ...

Borsa Milano positiva - brilla Leonardo - bene banche - ferma Tim : ...91 banche 8.846,25 +1,41 8.665,46 Oil & Gas 18.366,43 +0,51 18.229,68 Auto & Pr 189.634,95 -0,22 188.742,09 Volumi 215 mln Piazza Affari apre positiva in un mercato su attese per una politica ...

Borsa Milano sale con Autogrill e Stm : ANSA, - Milano, 15 MAR - Ultima giornata di settimana borsistica positiva per Piazza Affari in linea con gli altri listini europei: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,81% a 21.045 punti, l'...

Borsa Milano poco mossa - prese di beneficio su Brunello Cucinelli dopo risultati : ** Positiva STMICROELECTRONICS che risente del buon sentiment sull'economia cinese che ha influenzato anche le borse asiatiche. ** Realizzi per il comparto bancario italiano che comunque ...

Avvio in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,34% a 20.947 punti. 15 marzo 2019

Borsa : Milano in rialzo con Leonardo : ANSA, - Milano, 14 MAR - La Borsa di Milano, +0,6%, chiude la seduta in rialzo, in linea con l'andamento positivo degli altri listini europei. Gli investitori restano prudenti in attesa delle ...