Borghi non gradisce i sondaggi e minaccia il portavoce del Parlamento europeo Molinari

Scontro Gruber-Borghi a La7 su cognome Rixi e Ue. La giornalista : “Spagna non è tra fondatori Europa. Studi” : Polemica in più atti a Otto e Mezzo (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi. Il primo battibecco si ha quando il parlamentare della Lega cita il collega Edoardo Rixi. Gruber lo riprende, correggendo la pronuncia del cognome del viceministro delle Infrastutture, adducendo il tutto alle “origini sarde” del politico. “Veramente è ...

Elettra LamBorghini se la prende con Taylor Mega su Instagram : "Non mi riferivo a te - fatti i c... tuoi" : Lamborghini di nome e di fatto. Dopo essere stata tirata in ballo senza motivo, Elettra si è scagliata contro Taylor Mega con la stessa potenza del bolide creato dal nonno Ferruccio nel lontano 1963. ...

Legittima difesa - in Aula la maggioranza non interviene. Borghi (Pd) al M5s : “Vostro silenzio è imbarazzante” : Mentre la riforma della Legittima difesa è arrivata alla Camera, dopo un primo esame al Senato, i deputati di Lega e M5s hanno deciso di non prendere la parola durante la discussione e la votazione degli emendamenti. Su questo ha puntato il dito il Pd, soprattutto per quanto riguarda il Movimento 5 stelle: “Il vostro silenzio è imbarazzante” ha attaccato il dem Enrico Borghi. “Lo sapete che rappresentate il partito del ministro ...

Agorà - Claudio Borghi mostra il dossier dell'Ue : "Ce l'hanno con noi perché non facciamo quello che ci dicono" : "Questo non lo vedrete mai, è un pagellone. Questi sono i voti cattivi dell'Unione europea e noi siamo cattivi per il debito", spiega in diretta ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre Claudio Boghi. "Sono 15 i Paesi cattivi ma prendono di mira solo noi", spiega il leghista. "La Francia è fuori

The Voice - ma se Elettra LamBorghini ha le caratteristiche per stare in giuria del talent - perché non scegliere Giulia De Lellis per quella del premio Strega? : Non si parlava così tanto di The Voice dai tempi della suorina. Vuoi per la ventilata quanto improbabile cancellazione del programma dal palinsesto di Rai 2, vuoi per il braccio di ferro tra Freccero e l’ad Salini sulla presenza di Sfera Ebbasta (che stando alle ultime news non ci sarà) come giudice, vuoi per la scelta di Fremantle di sfilarsi dal progetto, fatto sta che il talent musicale (che quando è in onda non brilla mai per ascolti) ...

Borghi : “La Bce non conta. Sull’oro di Bankitalia il governo va avanti” : «I chiarimenti della Bce sulla proprietà delle riserve auree? Se devo essere sincero la loro risposta mi interessa abbastanza poco». Claudio Borghi tira dritto con la sua proposta di legge per scrivere nero su bianco che i lingotti di via Nazionale appartengono allo Stato. E il presidente leghista della commissione Bilancio alla Camera non ha alcun...

Elettra LamBorghini : Lo scherzo delle Iene non va in onda : Elettra Lamborghini lo scherzo delle Iene agli "amanti" dell'ereditiera non è andato in onda. Le ultime notizie. Elettra Lamborghini

Ue - Borghi : “Se non si riesce a cambiarla meglio uscirne”. Salvini lo smentisce. D’Uva (M5s) : “Meglio evitare certe frasi” : Se non si riesce a cambiare l’Unione europea, “dovremo uscirne“. La frase pronunciata dal responsabile economico della Lega, Claudio Borghi, a un dibattito della Cisl sull’Europa provoca le reazioni a valanga dell’opposizione, da Forza Italia al Partito democratico, che chiedono al governo di finirla con “ambiguità” e “doppiogiochismo”. A mettere un punto alle parole di Borghi è Francesco ...

