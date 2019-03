Bologna | bimba di 8 anni segue la serie ‘Braccialetti rossi’ e dona 70 centimetri di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Seguiva laBraccialetti rossi, che racconta le vicende di alcuni ragazzi ricoverati in ospedale con gravi malattie, e domandava alla mamma perché alcuni pazienti avessero i capelli e altri no. Così Mavì, unadi ottodi Crevalcore, in provincia di, ha deciso dire 70dei suoi capelli rossi alla Banca dei Capelli, associazione che crea parrucche con capelli veri per i malati oncologici. L’obiettivo della piccola, come scrive Il Resto del Carlino che racconta la storia, lo ha raccontato lei stessa in una lettera: vedere sorridere chi soffre., Mavì, bambina dal cuore d’oro: erano lunghi 70, non li aveva mai tagliati https://t.co/wBrSyGfVph— Il Resto del Carlino (@qn carlino) March 19, 2019La bambina non si era mai tagliata i capelli da quando era nata “per farli crescere lunghissimi e ...

