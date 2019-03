BMW | Grande successo per le nuove vetture della casa tedesca GALLERY

sportfair

(Di martedì 19 marzo 2019)lo scorso weekend per l’open week end organizzato da BMW, laospita oltre 15 mila persone, nei concessionari, per le prove su strada delle suelo scorso weekend per l’open week end organizzato da BMW Italia in collaborazione con i dealer in occasione del lancionuova BMW Serie3 berlina enuova BMW Z4. Elevatissima l’affluenza in tutte le concessionarierete di vendita di BMW e molte code per effettuare i testdrive dei due nuovi modellidi Monaco di Baviera.In totale oltre 15 mila persone si sono recate presso i concessionari per vedere sia la nuova BMW Serie3 berlina, cuore e iconamarca, sia la nuova BMW Z4 che ripropone il mito del roadster in puro stile BMW.La passione e l’attesa erano così elevate che non è stato possibile soddisfare le richieste di testdrive di tutti i ...

