Björk | tutti gli album ripubblicati in musicassetta

gqitalia

(Di martedì 19 marzo 2019) Operazione nostalgia per il “folletto islandese”:ha annunciato una serie di ristampe davvero speciali. Ad eccezione del suo primodi debutto del 1977, l’intera discografia della cantautrice tornerà nei negozi in edizione limitata, sotto forma di musicassette, ciascuna di un colore diverso.Bjork (dal sito One Little indian)Dal prossimo 29 aprile, ci sarà un vero è proprio trionfo di pop anni Novanta, con le nove musicassette che ripropongono i nove dischi in studio pubblicati tra il 1993 e il 2017 di. Debut, Post, Homogenic, Vespertine, Medulla, Volta, Biophilia, Vulnicura e Utopia, oltre ai formati singoli, saranno disponibili in un bundle unico che uscirà il 26 aprile. L’annuncio delle ristampe in formato audiocassetta arriva poco dopo il lancio del nuovo merchandising vintage in vendita attraverso la sua etichetta One Little ...

JessicaCavestro : #Bjork: saranno ripubblicati su audiocassetta tutti gli album di Björk. E dopo il vinile arriva ora la vendetta del… - FreakOutMagazin : il ritorno delle cassette #K7 Björk ci crede e ristampa tutti i suoi album su cassetta colorata. Saranno disponibil… -