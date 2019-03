Biathlon | Coppa del Mondo Oslo 2019 | i convocati dell’Italia Dorothea Wierer e Lisa

Biathlon - si chiude la stagione di Coppa del Mondo con la tappa di Oslo : otto gli azzurri al via : Si chiude la Coppa del Mondo a Oslo: Vittozzi e Wierer in gara per entrare definitivamente nella storia del Biathlon Sono otto gli azzurri che prenderanno parte nel fine settimana alla tappa conclusiva della Coppa del Mondo a Oslo. Sulla celebre collina di Holmenkollen si disputeranno giovedì 21 marzo una sprint femminile (ore 16.30), venerdì 22 marzo una sprint maschile (ore 16.30), sabato 23 marzo una pursuit femminile e maschile (ore ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - sfida all’O.K. Corral per la classifica generale : Ultimo fine settimana di gare per la Coppa del Mondo di Biathlon: ad Oslo, in Norvegia, andranno in scena sprint, pursuit e mass start. Inutile negare che tutta l’attenzione, in Italia e non solo, sarà per l’epilogo nella classifica generale femminile, che vede ancora quattro atlete in corsa, ma praticamente potrebbe ben presto diventare una sfida all’OK Corral tra le nostre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Abbiamo già detto ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Martin Fourcade non sarà al via dell’ultima tappa in Norvegia : Il francese Martin Fourcade non sarà al via dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon ad Oslo (Norvegia), in programma sulle nevi scandinave dal 21 al 24 marzo. Il sette volte vincitore della classifica generale non è stato inserito infatti nell’elenco dei convocati per l’ultimo atto stagionale e dunque si godrà lo show da spettatore. Di seguito l’elenco degli atleti transalpini presenti: DONNE Célia AYMONIER – ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe in testa in ogni format : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : Vittozzi e Wierer prime a pari punti! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - la Coppa del Mondo sarà vinta dall’Italia se… I punti ed i piazzamenti che Vittozzi e Wierer devono ottenere per precedere Olsbu e Kuzmina : La corsa per la Coppa del Mondo di Biathlon si appresta a vivere lo scontro finale: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, appaiate in vetta alla classifica generale, devono rintuzzare nelle ultime tre gare stagionali i disperati assalti delle ultime due avversarie che l’aritmetica tiene ancora in vita, la norvegese Marte Olsbu Roeiseland e la slovacca Anastasiya Kuzmina. Analizziamo dunque la situazione attuale: CLASSIFICA GENERALE Coppa DEL ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo dell’ultima tappa : Dal 21 al 24 marzo le nevi di Oslo ospiteranno l’ultima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. In terra norvegese andranno in scene le ultime gare che delineeranno il quadro definitivo della situazione e le emozioni non mancheranno. Per quanto concerne i colori azzurri, le attenzioni saranno tutte per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Reduci dalle medaglie e dagli eccellenti riscontri dei Mondiali ad Oestersund (Svezia), le due ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Dorothea Wierer disputerà la mass start - duello con Lisa Vittozzi per la Coppa : Dorothea Wierer sarà regolarmente al via della mass start che oggi chiuderà i Mondiali 2019 di Biathlon. L’azzurra aveva dovuto rinunciare alla staffetta di ieri a causa di un malessere ma l’altoatesina stringerà i denti e gareggerà a Oestersund (Svezia) con l’obiettivo di ottenere un risultato importante: l’altoatesina è infatti in lotta per la Coppa del Mondo generale, occupa il secondo posto in classifica alle spalle ...

LIVE Biathlon - Mass Start femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - duello tutto azzurro per la Coppa del Mondo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 17 marzo, alle ore 13.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon: oggi, domenica 17 marzo, la gara inizierà alle ore 13.15 e per ...

