Bianca Vanessa Andreescu pazza di gioia | “posso dirlo? Sono la fottuta campionessa di

(Di martedì 19 marzo 2019)ribalta ogni pronostico, batte Kerber in finale e sprizzada tutti i pori: la giovane tennista canadese si gode il successo di Indian Wells Inizia il torneo con una wild card, lo conclude con in mano il primo trofeo della carriera. Quella diè una vera e propria favola sportiva. La tennista romena, naturalizzata canadese, ha sconfitto tenniste blasonate come Cibulkova, Muguruza, Svitolina e addirittura lain carica di Wimbledon, Angelique Kerber, sdraiandosi poi sfinita sul cemento di Indian Wells comedell’edizione 2019. In conferenza stampa, la giovane tennista ha ricordato i momenti di difficoltà attraversati in passato, lasciandosi andare ad una genuina euforia: “un anno fa, di questi tempi, ho avuto molti problemi con il mio corpo ed il mio tennis. Quindi è pazzesco cosa può cambiare in un anno. ...

