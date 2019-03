Bernardeschi | “Sarebbe folle squalificare Ronaldo | i talenti per la nazionale ci sono

calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Il calciatore della Juventus, Federico, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni dal ritiro di Coverciano. In particolare si è soffermato prima sul suo club dicendo: “Ho sempre creduto nell’importanza della testa. Gira tutto intorno a quella, anche a livello fisico. La Juventus ha scritto un pezzo di storia con l’Atletico, abbiamo confermato il valore di questa squadra. Adesso però la testa deve andare all’Ajax. Arrivavamo da una partita molto dispendiosa a livello fisico e mentale. Perdere non fa mai bene ma, se dovevamo perdere, lo abbiamo fatto nel momento più giusto“. Sulla possibile squalifica diaggiunge: “Credo che la sua sia stata solo un’esultanza, si chiuderà tutto lì. Intervenire sarebbe. Lui è molto sereno, ma lo siamo tutti in vista della sentenza. Cristiano è un fuoriclasse assoluto, lo ha ...

