Bernardeschi difende Cristiano Ronaldo | “folle squalificarlo! Abbiamo fatto la storia”

(Di martedì 19 marzo 2019)ha preso le difese del compagno ed amicoin vista della sentenza Uefa sulla sua esultanza contro l’Atletico Madrid “Per il rischio squalifica dicredo che non vadano aggiunte parole, è abbastanza folle. E’ stata una esultanza, un gesto, e credo che alla fine si chiuderà lì“. Federicosi esprime così sul rischio squalifica per l’attaccante della Juventus in Champions League. “è un fuoriclasse assoluto, un campione come ha dimostrato in Inghilterra, Spagna ed ora in Italia. Ha la caratura del campione, standoci a contatto quotidianamente riesci a imparare veramente tante cose“, aggiunge, in conferenza stampa a Coverciano dove è in ritiro con la Nazionale in vista del doppio impegno di qualificazione agli Europei contro Finlandia e Liechtenstein. ...

