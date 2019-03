Bernardeschi | Alla Juve sono pronto a fare il leader

Juventus - la favola di Bernardeschi : fece il discorso alla squadra dopo la gara di Madrid : Ieri sera, la Juventus è riuscita a fare una grande impresa e a rimontare il 2-0 della gara di andata contro l'Atletico Madrid . I bianconeri hanno disputato la partita perfetta e si sono imposti per 3-0 contro gli spagnoli. Tutti i giocatori hanno dato il massimo ma, chiaramente, la stella di Cristiano Ronaldo ha brillato un po' più degli altri visto che ha realizzato una tripletta decisiva ai fini del risultato. Sul podio dei migliori in campo, ...

Allegri : “Complimenti alla squadra - bene Bernardeschi” : Arriva il commento a caldo di mister Allegri, raccolto dal sito ufficiale della società bianconera. Il mister si è detto soddisfatto della prestazione, e ha elogiato Bernardeschi per il modo in cui ha interpretato la propria posizione in campo. Il commento di Allegri dopo la vittoria sul Sassuolo «Il gioco del Sassuolo si basa molto […] More