Berlusconi operato per un’ernia | intervento riuscito 

Berlusconi operato per ernia inguinale - intervento riuscito : Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato sottoposto all'ospedale San Raffaele di Milano ad una procedura chirurgica in regime di urgenza per la soluzione un`ernia inguinale incarcerata. "L`intervento - si legge in una nota - è perfettamente riuscito e le condizioni di salute del presidente Berlusconi sono ottime. Si prevedono un paio di giorni di convalescenza". A causa della convalescenza è stato annullato il nuovo tour di Berlusconi ...

Silvio Berlusconi operato di ernia inguinale - salta gli eventi elettorali in Basilicata : Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato operato d'urgenza all'ospedale San Raffaele. L'intervento è riuscito, ma il presidente non potrà rispettare gli impegni programmati nei prossimi giorni per la chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali in Basilicata.Continua a leggere

Berlusconi operato d'urgenza : annullato il tour in Basilicata : Silvio Berlusconi è stato operato d'urgenza per un'ernia inguinale, l'intervento è perfettamente riuscito Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato sottoposto all'ospedale San Raffaele di ...

Berlusconi operato per un'ernia inguinale : no tappe in Basilicata : Piccolo intervento chirurgico oggi all'Ospedale San Raffaele per il presidente Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è stato sottoposto ad una procedura chirurgica in regime di urgenza per la ...

Berlusconi operato d’urgenza : annullato il tour in Basilicata : Silvio Berlusconi è stato operato d’urgenza per un’ernia inguinale, l’intervento è perfettamente riuscito Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato sottoposto all’ospedale San Raffaele di Milano ad una procedura chirurgica in regime di urgenza per la soluzione un’ernia inguinale incarcerata. “L’intervento – si legge in una nota – è perfettamente riuscito e le condizioni di ...

Berlusconi operato per un'ernia : Piccolo intervento chirurgico oggi all'Ospedale San Raffaele per il presidente Silvio Berlusconi, che è stato sottoposto a una procedura chirurgica in regime di urgenza per la soluzione un'ernia ...