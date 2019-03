Berlusconi operato d’urgenza al San Raffaele

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Piccolo intervento chirurgico oggi all’Ospedale Sanper il Presidente Silvio, che è stato sottoposto ad una procedura chirurgica in regime di urgenza per la soluzione un’ernia inguinale incarcerata.L’intervento e’ perfettamente riuscito e le condizioni di salute del Presidentesono ottime. Si prevedono un paio di giorni di convalescenza.L'articolod’urgenza al SanMeteo Web.

