BEAUTIFUL | anticipazioni e trame puntate dal 24 al 30 marzo 2019

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 19 marzo 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 19 marzo 2019: Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton) si sono lasciati e ora Brooke (Katherine Kelly Lang) è molto dispiaciuta per sua figlia… Ridge (Thorsten Kaye) è ovviamente molto contento per Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), che vive la prospettiva di poter riavere la sua famiglia… Brooke rincuora Hope, dicendole che sicuramente Liam la ama ancora e che prima o poi tornerà da ...

BEAUTIFUL : BROOKE colpirà TAYLOR sulla fronte - sarà rissa! Perché? [Anticipazioni USA] : Come già accennatovi, nelle prossime puntate americane di Beautiful, BROOKE Forrester vedrà rosso di rabbia quando si imbatterà in un momento di vicinanza di suo marito Ridge con TAYLOR Hayes. Come spiega l’interprete della Logan, Katherine Kelly Lang, BROOKE sarà appena tornata da un viaggio fuori città e vedrà l’eterna rivale baciare lo stilista. A quel punto la donna attenderà che la psichiatra resti da sola per affrontarla circa ...

Anticipazioni BEAUTIFUL fino al 23 marzo : Liam conferma l'amore per Steffy - arriva Xander : Si comincia con una nuova imperdibile settimana di Beautiful, ampiamente dedicata alle conseguenze della nascita della piccola Kelly Spencer. La felicità sarà inevitabile per Steffy che finalmente dopo l'aborto che l'ha duramente segnata qualche anno ha potuto abbracciare la creatura, che ha tanto desiderato. Un'emozione condivisa da Liam, da Ridge e da molti membri delle famiglie Spencer e Forrester, vicini ai neo-genitori in questo momento. Le ...

Anticipazioni americane BEAUTIFUL : Caroline muore - Thomas torna a Los Angeles : Sono state da poco rese note le nuove Anticipazioni americane di Beautiful, nelle quali è stata annunciata la morte improvvisa di un personaggio storico della soap opera. Dalle trame diffuse negli Stati Uniti si evince chiaramente che gran parte degli episodi futuri della soap saranno incentrati sulla morte prematura di Caroline Spencer e le conseguenze che questa porterà nella vita del suo compagno Thomas Forrester e del figlio, Douglas. Le ...

