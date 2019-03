Basilicata | la candidata leghista contestata durante il comizio E lei risponde dal

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) A meno di un mese dal voto per le Regionali della, laGerarda Russo finisce nella bufera per il suodel 17 marzo a Melfi.il suo discorso un gruppo di contestatori ha cominciato a protestare, urlandole “fascista, fascista”. Dopo circa 5 minuti, lasi è fermata e rivolgendosi ai suoi detrattori ha gridato: “Se fascista vuol dire lottare per il popolo, io sono fascista!”. Accanto a lei sul palco Marzio Liuni, deputato e commissario regionale, plenipotenziario di Salvini inper il voto. Come si vede dai diversi video pubblicati in rete, il parlamentare, appena compreso le intenzioni della donna, ha cercato inutilmente di dissuaderla, consigliandole di concentrarsi sui temi.Le frasi dellasono state accusate di “apologia di fascismo” da Valerio Tramutoli, candidato alla ...

