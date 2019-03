Basilicata | la candidata della Lega | «Se è fascista chi lotta per il popolo | io sono

Basilicata - candidata della Lega alle Regionali grida sul palco : 'Sono fascista' : Dopo decine di commenti e critiche ai video diffusi sui social, la candidata ha risposto pubblicando il filmato integrale del suo comizio, in cui si distingue bene la "giustificazione" alla frase ...

"Io sono fascista". È bufera sulla candidata della Lega in Basilicata : "Io sono fascista". Tre parole, pronunciate da Gerarda Russo, candidata della lista "Lega Salvini Basilicata", che fanno esplodere un caso politico in Basilicata, dove domenica 24 marzo si vota per le elezioni regionali.Il fatto a Melfi (provincia di Potenza) durante un comizio, mentre alcuni contestatori urlavano "Fascisti, fascisti" all'indirizzo delle persone sul palco del Carroccio. La Russo non ha negato e sostiene di aver replicato ...

Basilicata - la candidata leghista Gerarda Russo blocca il comizio e risponde ai contestatori : “Io sono fascista!” : A meno di un mese dal voto per le Regionali della Basilicata, la candidata leghista Gerarda Russo finisce nella bufera per il suo comizio del 17 marzo a Melfi. Durante il suo discorso un gruppo di contestatori ha cominciato a protestare, urlandole “fascista, fascista”. Dopo circa 5 minuti, la leghista si è fermata e rivolgendosi ai suoi detrattori ha gridato: “Se fascista vuol dire lottare per il popolo, io sono ...

Basilicata - la candidata leghista contestata durante il comizio. E lei risponde dal palco : “Io sono fascista!” : A meno di un mese dal voto per le Regionali della Basilicata, la candidata leghista Gerarda Russo finisce nella bufera per il suo comizio del 17 marzo a Melfi. durante il suo discorso un gruppo di contestatori ha cominciato a protestare, urlandole “fascista, fascista”. Dopo circa 5 minuti, la leghista si è fermata e rivolgendosi ai suoi detrattori ha gridato: “Se fascista vuol dire lottare per il popolo, io sono ...

Basilicata - candidata della Lega alle Regionali grida sul palco : "Sono fascista" | Guarda il video : E' polemica per le parole pronunciate durante un comizio a Melfi da Gerarda Russo, la quale sostiene di aver replicato provocatoriamente a un gruppo di contestatori