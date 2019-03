Bari Nuove alberature | dal 2014 ad oggi più di 12 mila nuove piantumazioni

Nuove maglie per il Bari : saranno usate fino a fine stagione : Pur mancano ancora qualche settimana alla fine della stagione, il Bari da qui alla fine dell’annata 2018-2019 scenderà in campo indossando Nuove divise, presentate proprio oggi. L’evento si è tenuto presso il Teatro Farma, ma già da domani potranno essere acquistate da tutti i tifosi e appassionati dei “Galletti” al costo decisamente abbordabile di 69 […] L'articolo Nuove maglie per il Bari: saranno usate fino a ...