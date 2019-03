Barbara D' Urso asfalta una mamma omofoba che ha insultato Tommaso Zorzi perché gay

Eleonora D’Urso : età - marito e carriera. Chi è la sorella di Barbara : Eleonora D’Urso: età, marito e carriera. Chi è la sorella di Barbara Chi è la sorella di Barbara D’Urso Eleonora D’Urso reciterà accanto alla sorella Barbara nella terza stagione de La dottoressa Giò. L’attrice vestirà i panni della paziente Chiara, donna dolce e gentile che è sposata con un avvocato. Barbara D’Urso non è quindi l’unica in famiglia a lavorare nel mondo dello spettacolo. La presentatrice napoletana, pur utilizzando ...

Dopo il no alla Venier - Brigitte Nielsen super ospite di Barbara D'Urso : Brigitte Nielsen lo scorso settembre sarebbe dovuta essere ospite a 'Domenica In da Mara Venier', ma l'incontro saltò perché il cachet preteso dall'attrice danese sarebbe stao giudicato in Rai ...

Barbara d’Urso dalla parte di Tommaso Zorzi : “La diversità è normalità” : Pomeriggio 5: Barbara d’Urso sta con Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi è tornato a Pomeriggio 5 per parlare della vicenda che lo ha visto protagonista negli ultimi giorni. Il giovane ereditiere è fino al centro delle polemiche dopo che una madre lo ha accusato su Instagram di aver spinto il figlio a diventare gay. “Per colpa […] L'articolo Barbara d’Urso dalla parte di Tommaso Zorzi: “La diversità è normalità” ...

Domenica Live - Barbara D'Urso in estasi da ascolti. Raptus di gioia - tira su la gonna : pazzesca a 61 anni : Molto bene anche Domenica Live politica con ospite il Ministro dell'Interno e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini, che realizza 2.237.000 spettatori totali e una share attiva del ...

Domenica Live - Franco Oppini guarda sotto la gonna di Barbara D'Urso in diretta : 'Qua sotto...' - roba spinta : ' Ho visto cose da là sotto che voi umani... C'è la sorpresa qui', queste le parole di Franco Oppini che ha buttato un occhio sotto la gonna di Barbara D'Urso durante la puntata di Domenica Live di ...

Barbara D'Urso mette in difficoltà Matteo Salvini sulle 'famiglie arcobaleno' : Barbara D'Urso, nota icona del mondo LGBT, si è sempre battuta a favore delle famiglie gay. A tal proposito, durante la puntata di ieri di Domenica Live, la conduttrice ha palesato al suo ospite, Matteo Salvini, alcune perplessità relative al Congresso Mondiale delle Famiglie in programma a Verona. Salvini visibilmente in difficoltà a Domenica Live Il leader della Lega si è mostrato in difficoltà, dicendo che allo Stato non deve affatto ...

Domenica Live - Franco Oppini guarda sotto la gonna di Barbara D'Urso in diretta : "Qua sotto..." - roba spinta : "Ho visto cose da là sotto che voi umani... C’è la sorpresa qui", queste le parole di Franco Oppini che ha buttato un occhio sotto la gonna di Barbara D'Urso durante la puntata di Domenica Live di ieri 17 marzo. In studio si stavano festeggiando i 93 anni di Mary, la madre di Umberto Smaila. Leggi a

Mara Venier - il ricordo che l'accomuna a Barbara D'Urso : rivali della domenica ma unite da quel dolore : Sono le rivali della domenica pomeriggio, ma e sono più simili di quanto si possa immaginare. Entrambe brave nel proprio lavoro e amatissime dal pubblico, hanno in comune un grande dolore: la perdita ...

Gaffe osé di Barbara D'Urso - la gonna si solleva in diretta : 'Copriamo subito' : Ieri, domenica 17 marzo, è andata in onda una nuova puntata ristretta di Domenica Live. La conduttrice Barbara D'Urso ha esordito lanciando un'altra frecciatina al competitor dicendo che lo slittamento alle 17.30 sia dovuto semplicemente ad una scelta di produzione e non ad altro. In seguito, la padrona di casa ha dato il via alla carrellata di avvenimenti che hanno generato molto scalpore. Tra questi, quello che nelle ultime ore sta circolando ...

Barbara D’Urso - incidente hot a Domenica Live : la sua gonna si solleva un po’ troppo e in studio scoppia il caos : incidente hot per Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata di “Domenica Live” su Canale 5. Prima di intervistare il vicepremier Matteo Salvini, la conduttrice è stata protagonista di un siparietto con “I Gatti del Vicolo Miracoli”, riuniti per festeggiare i 93 anni della mamma di Umberto Smaila. Franco Oppini e Nini Salerno si sono presentati in studio con una maxi torta e l’ex marito di Alba Parietti si è ...

Salvini surreale - la diretta nel dietro le quinte da Barbara D’Urso : “Anche i leghisti si lavano”. E azzecca il 2 a 3 del derby : Prima di entrare in studio a Pomeriggio 5, ospite di Barbara D’Urso, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si è reso protagonista di una diretta su Facebook ai limiti del surreale. “Chi ci sta guardando? Ma come, tutti maschi?” chiede al proprio collaboratore dietro lo smartphone. Poi accompagna i follower in bagno, mostrando l’asciugamano: “Guardate, incredibile! Anche i leghisti si lavano, sveliamo ...

Emanuele Berardi : chi è il figlio di Barbara d’Urso e vita privata : Emanuele Berardi: chi è il figlio di Barbara d’Urso e vita privata Chi è il figlio di Barbara d’ Urso Nato nel 1988, Emanuele Berardi è il figlio minore della conduttrice televisiva Barbara D’ Urso. Dopo tutti gli anni passati dietro alle telecamere, esce allo scoperto mostrandosi in televisione durante la trasmissione Scherzi a parte, condotta da Paolo Bonolis in onda su canale 5. Emanuele Berardi: complice di Scherzi a parte La prima ...

Barbara D’Urso ha un battibecco a Domenica Live : il botta e risposta : Domenica Live, Barbara D’Urso contro Salvini: “Le famiglie arcobaleno esistono” Nella puntata odierna di Domenica Live, Barbara D’Urso ha ospitato Matteo Salvini per parlare degli ultimi argomenti più discussi negli ultimi giorni, tra cui la Tav, le elezioni europee e la legittima difesa. Non è mancato qualche momento di tensione, soprattutto in merito al Congresso sulla Famiglia a Verona. Per il Ministro, la famiglia è ...

"Poco attrezzato culturalmente" : polemica sul pubblico di Barbara D'Urso - lei replica (col cuore) : Silvia Motta a TvTalk definisce il pubblico di “Non è la D’Urso” come “prevalentemente poco attrezzato culturalmente”. I fan...