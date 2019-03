Bankitalia | Rossi lascia a sorpresa l' incarico di direttore generale

Bankitalia - Salvatore Rossi lascia incarico in scadenza : Il direttore generale della Banca d'Italia e presidente dell'Ivass, Salvatore Rossi, ha annunciato, in una lettera ai dipendenti, che lascerà presto

Bankitalia - Salvatore Rossi “indisponibile” a un secondo mandato da direttore generale e presidente Ivass : Si dice “indisponibile” a un secondo mandato sia nel suo ruolo di direttore generale di Bankitalia che di presidente dell’Ivass. Per questo Salvatore Rossi lascerà gli incarichi alla scadenza naturale. L’economista barese, in Bankitalia dal 1976, ha comunicato le sue intenzioni in due lettere ai dipendenti: “Per assicurare la funzionalità dei due Istituti uscirò formalmente solo dopo che sia stato completato l’iter della ...

Salvatore Rossi lascia Bankitalia e Ivass - "indisponibile a un secondo mandato" : Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d'Italia, si è detto indisponibile per un secondo mandato a Via Nazionale e come presidente dell'Ivass. Lascerà gli incarichi.Il mandato di Rossi scadeva il 9 maggio e non c'erano segnali di una sua uscita. In una lettera ai colleghi, in cui dà l'annuncio Rossi parla di "anni per me molto belli e pieni" e sottolinea che "per assicurare la funzionalità dei due istituti ...

