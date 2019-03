Banche e salvataggi | l’Italia vince contro la Ue | legittimo usare il Fitd Patuelli

Salvataggio Banche e 'bail in' - Tria rivela : 'Italia fu ricattata dalla Germania' : Il "bail in", il discusso meccanismo che serve a tutelare le banche, sarebbe la conseguenza di un ricatto operato dalla Germania all'Italia. E' più o meno questo il concetto espresso dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, rispondendo a precisa domanda rivoltagli dalla Commissione Finanze del Senato. Parole che, con ogni probabilità, sono destinate a far discutere, aprendo come al solito diversi fronti di opinione, tra cui quelli che, da ...

Banche - chi scommette contro il fallimento del salvataggio Carige : tsunami finanziario in Italia : Le Banche Italiane non credono nella possibilità di ripresa di Carige. Dopo Intesa anche Banco-Bpm ha completamente svalutato la partecipazione nel bond da 320 milioni che il Fondo interbancario ha erogato all' istituto genovese per consentirgli di sopravvivere. A confermarlo l' amministratore deleg