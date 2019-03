Avvelenamento da sostanze radioattive | prof Del Sole | ' Delitto perfetto'

Blastingnews

(Di martedì 19 marzo 2019) La recente morte perdadella modella Imane Fadil, testimone del processo a carico di Silvio Berlusconi, ha suscitato la focalizzazione su questo tipo di omicidio tanto che alcune testate giornalistiche l'hanno identificato come “”. Ilessore di Diagnostica per immagini Angelo Deldell'Università degli Studi di Milano spiega che non è semplice appropriarsi di questee ci offre un quadro accurato degli effetti devastanti che procurano alla vittima che inevitabilmente arriva al decesso. Questecolpiscono le cellule del sangue prevalentemente del midollo osseo, causando così una riduzione della produzione cellulare.Ilessore Delspiega l'per radioattività La morte causata dadanon è così semplice come inizialmente potrebbe sembrare. Ilessore di ...

MarcoReNer_azz : @fattoquotidiano Magna tranquillo....parliamo piuttosto di avvelenamento da sostanze radioattive non reperibili sul… - pino_manolo : RT @bettabettanesi: #ImaneFadil, il giallo sulla morte della modella del caso #Berlusconi: le domande che tutti si pongono - Maufari58Farina : @luigidimaio E’ vero.....ma lavora preoccupiamoci adel conrinuo avvelenamento a cui siamo sottoposti da decenni....… -