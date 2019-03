Attacco in Nuova Zelanda | Facebook | 200 persone hanno visto il video di Tarrant in

huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) Sarebbero 200 leche in diretta suIldel massacro di Christchurch, in, trasmesso dal killer Brentonmentre compiva la strage. Nessuna delle quali ha segnalato il filmato al social network perché fosse rimosso.Lo rende noto il vicepresidente di, Chris Sonderby, in un post in cui condivide alcune informazioni. Ilè statoin totale 4mila volte, la prima segnalazione è arrivata 12 minuti dopo la fine della trasmissione live e, nelle prime 24 ore, sono stati rimossi 1,5 milioni di frammenti, screenshot e immagini delAltri dettagli, spiega, non sono comunicati su richiesta della polizia neozelandese che sta conducendo le indagini. Ilsul profilo diè statoin totale 4mila volte prima dell'eliminazione. La rimozione non è tuttavia bastata a fermarne ...

