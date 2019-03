Asteroide Ryugu | gli esperti | “Potrebbe essersi formato a seguito di un impatto

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Oggi Science e alcune riviste del gruppo Nature dedicano rispettivamente uno speciale sull’(obiettivo della missione Hayabusa 2) e sull’Bennu (studiato dalla sonda OSIRIS-REx).Uno degli articoli che compongono lo speciale di Science vede il contributo di due ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Roma, ovvero Ernesto Palomba e Davide Perna.“Dall’analisi dei dati dello strumento NIRS3 a bordo della sonda Hayabusa 2 – spiega Ernesto Palomba – si evince cheha una superficie molto scura e possiede una struttura spettrale che è indicativa della presenza in superficie di materiale contenente ossidrile, lo ione dell’acqua costituito da un atomo di ossigeno e uno di idrogeno (OH). Questo materiale risulta presente sulla superficie dell’in modo omogeneo, ma in lieve abbondanza”.“Sia la morfologia che ...

