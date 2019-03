Aspirapolvere ad acqua | quale comprare

chimerarevo

(Di martedì 19 marzo 2019) Come abbiamo visto i modernisono ottimi alleati per eliminare lo sporco superficiale, ma spesso vengono utilizzati solamente per debellare lo “sporco visibile”, e dopo l’siamo costretti a lavare i pavimenti per avere leggi di più...

RosaliaN14 : Il mio gatto non lo smuovi con niente dal divano, ma se accendi l'aspirapolvere lui inizia a saltare in giro per ca… - francescadoneit : RT @CIAfra73: 'Michele, ti ricordi quando mi passavi l'aspirapolvere, quando lavavi i piatti e quando ti gettavo le secchiate d'acqua sul p… - djellaba_ : RT @CIAfra73: 'Michele, ti ricordi quando mi passavi l'aspirapolvere, quando lavavi i piatti e quando ti gettavo le secchiate d'acqua sul p… -