Ascolti Isola dei Famosi | Marcuzzi batte in share Il Nome della Rosa

Ascolti TV | Lunedì 18 marzo 2019. Crolla Il Nome della Rosa (16.7%-3 - 9 mln) - Isola 17.3% (2 - 8 mln) - Made in Sud 9.9% (2 mln) : Paolo Brosio e Luca Vismara Nella serata di ieri, Lunedì 18 marzo 2019, su Rai1 la terza puntata della fiction Il Nome della Rosa ha conquistato 3.894.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.12 – la decima puntata de L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video 2.827.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 2.030.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Italia ...

IL NOME DELLA ROSA/ Anticipazioni e video : scontro con l'Isola e Ascolti - 18 marzo - : Il NOME DELLA ROSA, Anticipazioni del 18 marzo 2019, in prima visione su Rai 1. Remigio confessa tutto del suo passato, ma Bernardo lo accusa di eresia.

Ascolti tv - Il nome della rosa in calo ma batte L’isola dei famosi con 4.7 milioni di telespettatori : Flessione per Il nome della rosa. La seconda puntata della serie di Rai1 in onda lunedì 11 marzo perde quasi due milioni di telespettatori e circa 7 punti di share rispetto alla prima puntata, ma nonostante tutto guida sempre gli Ascolti della prima serata con 4.727.000 telespettatori pari al 19,86% di share (la scorsa settimana erano stati 6.501.000 con il 27,4%). Ascolti tv prime time La nona puntata de L’Isola dei famosi su Canale 5 ha ...

Ascolti Tv 12 marzo 2019. Vincono le Meraviglie di Angela e Allegri : 4 - 5 milioni per i Tesori della Penisola - 3 milioni per la Juve su ... : Ascolti Tv di martedì 12 marzo 2019 . Su vince la serata con una media di oltre 4,5 milioni di spettatori pari al 19,3% di share. Al secondo posto troviamo un'altra meraviglia, la Juventus di ...

Isola dei famosi : Ascolti il lieve crescita - Parpiglia annuncia le sue dimissioni : Le brutte notizie sono all'ordine del giorno per l'Isola dei famosi, il reality show di Canale 5 giunto alla sua quattordicesima edizione. Il video di Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli ha scatenato una vera e propria bufera che ha portato Mediaset a licenziare il capo-progetto Cristina Farina e alcuni autori del programma. Tra di essi si è parlato anche di Gabriele Parpiglia, storico amico di Fabrizio Corona additato come principale ...

Isola dei Famosi 2019 - Giampaolo Celli denuncia Fabrizio Corona e attacca il programma : "Io e Fogli usati per fare Ascolti" : Tanto tuonò che piovve. Giampaolo Celli, accusato di essere il presunto amante della moglie di Riccardo Fogli, Karin Trentini, ha scelto di agire per vie legali nei confonti di Fabrizio Corona, che circa un mese fa ha lanciato l'indiscrezione che lo riguarda.Lo annuncia tramite dichiarazioni rilasciate a Il messaggero in cui dice: Ho querelato Fabrizio e mi dissocio da tutto quello che ha detto. Ho 3 figli e una moglie che ringraziando ...