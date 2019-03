Equinozio di primavera 2019/ Oggi 20 marzo : perché non il 21 - e Arriva la Superluna - : Equinozio di primavera 2019, perché cade Oggi 20 marzo e non il 21, l'origine del nome. Ma preparatevi anche per l'arrivo della Superluna...

Arriva la Superluna : domani sera lo spettacolo nei cieli - ecco come vederla - anche in streaming - : ... sarà visibile domani sera , precisamente nella notte tra il 20 e il 21 marzo , e sarà possibile ammirarla anche in streaming - a partire dalle 17.45 - grazie al canale Ansa Scienza&Tecnica, che ...

Il 20 Marzo Arriva la Superluna di Primavera : cade sulla soglia dell’Equinozio 2019 : arriva una nuova Superluna: il nostro satellite apparirà più grande e luminoso nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 Marzo, proprio in concomitanza con l’Equinozio di Primavera 2019 (20 Marzo alle 22:58 ora italiana). Le dimensioni del nostro satellite sembreranno differenti rispetto alla norma perché verrà a trovarsi nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita (il perigeo, 359.380 km), a poche ore di distanza dal plenilunio ...

Arriva la Superluna più grande dell'anno : Arriva la notte della Superluna pi spettacolare del 2019. Alle 10,07 del 19 febbraio la Luna raggiunge la distanza minima dalla Terra, pari a 356.761 chilometri, e per questo in serata apparir pi ...

Arriva la Superluna : E' in arrivo una Superluna, la più grande e brillante luna piena del 2019 . E' quanto si legge su virtualtelescope.eu che la mostrerà in diretta online da quando sorgerà al di sopra del leggendario ...

Astronomia : tante sorprese nel cielo di Febbraio - Arriva la Superluna più grande del 2019 : Febbraio è il secondo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il terzo mese dell’inverno nell’emisfero boreale (dell’estate nell’emisfero australe). Grandi sorprese astronomiche ci attendono, a cominciare dalla Superluna del 19 Febbraio, la più grande del 2019. Iniziamo la panoramica dalla nostra stella: il Sole si trova nella costellazione del Capricorno fino al 16, poi passa nell’Acquario. La durata del ...

Arriva l'alba della Superluna rossa - DIRETTA dalle 4 : 30 : Chi non vorr sfidare temperature gelide potr godersi lo spattcolo online, grazie alla DIRETTA con il Virtual Telescope trasmessa sul canale ANSA Scienza a partire dalle 4:30 "L'eclissi del 21 gennaio ...

