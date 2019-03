Arriva il presidente cinese | Capitale blindata tre giorni

Inter - Arrivano i complimenti del presidente Steven Zhang : “vittoria nel derby speciale - siamo rimasti uniti” : Dopo il successo nel derby contro il Milan, vinto per 2-3, il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha rivolto i suoi complimenti alla squadra Grande euforia in casa Inter dopo il derby vinto per 2-3 contro il Milan. Il presidente Steven Zhang è stato uno dei più contenti nel post partita e, Intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha rivolto i suoi complimenti ai giocatori: “la vittoria nel derby è sempre speciale. Voglio ...

Le frasi su Mussolini di Tajani Arrivano a Bruxelles - adesso il presidente trema : Tajani trema per le sue frasi su Mussolini, Bruxelles non ci sta Antonio Tajani nell’occhio del ciclone. Ospite radiofonico ieri sera al programma “La Zanzara” su Radio24, incalzato dal conduttore Giuseppe Cruciani,Tajani si è lasciato andare a giudizi inaccettabili sul fascismo e la figura di Mussolini che hanno scatenato la polemica politica. Una volontà di visibilità a livello mediatico risultata però un’arma a ...

Legabasket Serie A – Arrivano i complimenti del Presidente Fip Giovanni Petrucci : sistema virtuoso e rispetto delle regole : Il Presidente della Fip, Giovanni Petrucci, tramite una nota stampa ufficiale, ha espresso i suoi complimenti verso la Legabasket Serie A, impegnata nella creazione di un sistema virtuoso che porti al pieno rispetto delle regole Il Presidente Fip Giovanni Petrucci manifesta il proprio apprezzamento per lo sforzo che la Legabasket Serie A sta compiendo per creare un sistema virtuoso che porti al rispetto pieno e puntuale delle regole e dei ...

Consob - il D-day è Arrivato : accordo su Savona Presidente : Finalmente il giorno è arrivato: oggi si saprà chi è il nuovo Presidente della Consob , l'Authority di controllo dei mercati mercati finanziari, da troppo tempo senza una guida. 150 giorni senza un ...

Nuovo presidente Asi : Arrivate quasi 40 candidature. Tra queste c’è anche quella di Roberto Battiston. Lui : ‘No comment’ : Più di trenta, meno di quaranta. Tante sono le candidature arrivate sul tavolo della commissione di esperti che dovrà indicare al ministro dell’Istruzione Bussetti la cinquina di nomi da cui uscirà il Nuovo presidente dell’Agenzia spaziale italiana. I termini per la presentazione delle domande sono scaduti lo scorso 28 gennaio e ora i cinque membri del comitato di selezione hanno tempo fino al 19 marzo per concludere il loro lavoro. ...

VENEZUELA - GUAID' SI PROCLAMA PRESIDENTE/ Ultime notizie - Cgil e il tweet pro-Maduro : poi Arriva la rettifica : VENEZUELA, Guaidò si PROCLAMA PRESIDENTE/ Ultime notizie, il sindacato della Cgil e il "misterioso" tweet pro-Maduro: poi arriva la rettifica

Venezuela - leader dell’opposizione Guaidò si dichiara Presidente. E Arriva il sostegno anche degli Stati Uniti : "Giuro di assumere formalmente i poteri nazionali dell'esecutivo come presidente ad interim del Venezuela fino alla fine dell'usurpazione, la creazione di un governo di transizione e lo svolgimento di libere elezioni": così il leader dell'opposizione Venezuelana e presidente del Parlamento, Juan Guaidò, ha dato un passo forse decisivo per far crollare il governo di Nicolas Maduro, la cui rielezione ad un secondo mandato è stata ritenuta ...