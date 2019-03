Arriva il maltempo | allerta meteo gialla sulla Sicilia

Meteo - Arriva il maltempo : allerta gialla da stasera in Sicilia : La Protezione Civile della Sicilia dalla sera di oggi, 20 marzo, e per le prossime 24-36 ore, annuncia un'allerta Meteo gialla. Pioggia vento forte.

Previsioni Meteo - attenzione all'estremo Sud : dopo l'Equinozio di Primavera Arriva forte maltempo in Sicilia. Caldo e siccità invece al Nord :

Maltempo - colpo di coda dell inverno la primavera Arriva solo venerdì : ROMA. Ultima sferzata di freddo oggi e domani, temperature in calo specialmente al Sud, ma è soltanto il colpo di coda dell'inverno. Un vortice di bassa pressione ed una perturbazione nord atlantica ...

Allerta Meteo - nuova sferzata di maltempo sull'Italia : Arriva un'altra burrasca di maestrale [MAPPE e DETTAGLI] :

Maltempo : Arriva ondata freddo al Centro Sud - neve anche in pianura : Nel weekend arriva un'ondata di freddo che interesserà prevalentemente il Centro Sud e che porterà neve soprattutto sul versante adriatico, anche in pianura. Dalla prossima settimana le temperature ...

Maltempo in USA : allarme in 31 Stati - Arrivano gelo e neve : Freddo, pioggia e neve: è allerta Maltempo in 31 Stati USA, in particolare per una nuova tempesta invernale che si abbatterà sulla East Coast. Sono attese abbondanti precipitazioni nevose a Washington e tanta neve e pioggia a New York. Le compagnie aree sono state costrette a cancellare già 1.600 voli. L’aeroporto più colpito è quello di LaGuardia a New York. L'articolo Maltempo in USA: allarme in 31 Stati, arrivano gelo e neve sembra ...

Maltempo Liguria : dopo il freddo Arriva la neve - nuovo colpo per verdure e ortaggi : In Liguria dopo il freddo è arrivata la neve a colpire soprattutto le zone dell’entroterra, dove le perdite di verdure e ortaggi vanno a sommarsi a quelle di inizio anno: lo rileva Coldiretti Liguria. L’inizio del 2019 caratterizzato da Maltempo fa sentire le gravi conseguenze della diminuzione di prodotto Made in Italy anche sul carrello della spesa degli italiani. Nei campi della Liguria è corsa contro il tempo per raccogliere le ...

Meteo - la settimana inizia col maltempo : pioggia al sud. E da venerdì Arriva il freddo polare : Tornerà il sole a Nord mentre il maltempo si sposterà verso le regioni meridionali. Non sono previste nuove irruzioni di aria gelida o nevicate fino a bassa quota, ma da venerdì 8 lo scenario cambierà nuovamente.Continua a leggere

Allerta Meteo - dopo la Sciroccata della Candelora Arriva un violento Ciclone sul mar Jonio : scatenerà 48 ore di maltempo estremo al Sud tra Lunedì 4 e Martedì 5 Febbraio :

Maltempo - esonda il fiume Reno nel Bolognese ed è emergenza : Arriva l’Esercito a Castel Maggiore - 280 evacuati : Il Maltempo e le forti piogge di oggi in Emilia hanno causato non pochi problemi. Il fiume Reno è esondato causando danni e disagi. Oggi pomeriggio, su richiesta della Prefettura di Bologna, l’Esercito è stato chiamato a intervenire con mezzi ed unita’ specializzate del Reggimento Genio Ferrovieri, in seguito al crollo di un tratto di argine del fiume Reno e alla conseguente esondazione nel comune di Castel Maggiore. Lo comunica lo ...

Maltempo Piemonte - Arriva la neve : scuole chiuse ad Asti l’1 e 2 Febbraio : In considerazione della nevicata in arrivo tra stanotte e domani, tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli asili e le scuole d’infanzia di Asti saranno chiuse domani 1 Febbraio e sabato 2 Febbraio: lo ha disposto il sindaco Maurizio Rasero in una ordinanza che ha firmato questa mattina. Si tratta di “un provvedimento necessario preso per la prima volta da quando sono sindaco – ha spiegato Rasero – per non appesantire ...

Maltempo - Arriva la neve al Centro Nord : Fs attiva i piani neve e gelo : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di domani, mercoledì 30 gennaio, la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo in Liguria e la fase di preallerta in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. L’offerta ferroviaria è confermata in tutte le regioni a esclusione della Liguria, dove sulle seguenti linee, a causa delle nevicate previste, ...

Allerta Meteo - Arriva la Tempesta dei Giorni della Merla : forte maltempo e tanta neve - ecco l’avviso ufficiale della protezione civile : Allerta Meteo – L’arrivo sul Mediterraneo centrale di un nuovo impulso perturbato di origine nord-atlantica, determinerà da domani, una fase di maltempo su gran parte delle regioni settentrionali con nevicate anche a bassa quota ed un rinforzo della ventilazione sulle regioni centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo - Arriva la prima tempesta che ci porterà ai Giorni della Merla : forte maltempo in tutt'Italia da stasera - Lunedì NEVE a Bologna [MAPPE] :