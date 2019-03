ilgiornale

(Di martedì 19 marzo 2019) Si era dato alla macchia dal. Per 5 anni era stato uno dei latitanti ricercati del nostro Paese, ma ora i carabinieri del reparto operativo di Napoli e la polizia locale, con l'aiuto del servizio di cooperazione internazionale e dell'esperto della direzione centrale per i servizi antidorga del, hanno catturato il 43enne Antonio Prinno.Il malvivente, che per 5 anni si è spostato tra rifugi in Spagna, Gibilterra e, è stato localizzato e catturato vicino a Marrakesh. L'uomo è ritenuto un elemento di spicco del clan camorristico di Napoli dei Misso-Mazzarella. Il, nelera stato raggiunto da un provvedimento cautalare, perché ritenuto uno degli autori dell'omicidio del 27enne. Il 4 dicembre del 2003, a Bosco reale,era stato ucciso in un agguato, durante il quale era rimasta ferita anche la moglie della vittima, insieme a due passanti. ...

matteosalvinimi : Arrestato in Marocco, dopo 5 anni di latitanza, il boss di un clan della camorra. Grazie alle nostre Forze dell’Ord… - FilippoPrati : RT @matteosalvinimi: Arrestato in Marocco, dopo 5 anni di latitanza, il boss di un clan della camorra. Grazie alle nostre Forze dell’Ordine… - mbwManzoni : Arrestato in Marocco il killer di Ciro Russo: era latitante dal 2014 -