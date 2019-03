Ariana Grande ha iniziato il tour | ecco come è andata!

Il nuovo tatuaggio botanico di Ariana Grande - alle star piace bucolico : I tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI tatuaggi delle starI ...

Ariana Grande trasforma il tattoo dedicato all’ex Pete Davidson : la foto : Ariana Grande da un nuovo significato al tatuaggio dedicato all’ex fidanzato Pete Davidson: la cantante spiega Ariana Grande ha dato una nuova forma (e un nuovo significato) al tatuaggio fatto mesi fa per il fidanzato (ora ex) Pete Davidson. Alla parola “Always” (ovvero “Per sempre”) tatuata sulla cassa toracica la cantante ha aggiunto oggi un […] L'articolo Ariana Grande trasforma il tattoo dedicato ...

Ariana Grande : a giudicare da questi post il tour sarà grandioso : S-T-A-S-E-R-A

Ariana Grande : il video della performance di "Needy" ti farà venire i brividi : Sarà questo il nuovo singolo?

iHeartRadio Music Awards 2019 : da Ariana Grande a Taylor Swift - ecco l'elenco dei vincitori : Check it out ;)

Needy è il nuovo singolo di Ariana Grande - presentato agli iHeartRadio Awards 2019 con quartetto d’archi (video e testo) : Needy è il nuovo singolo di Ariana Grande, o così lascia intendere l'esibizione della popstar agli iHeartRadio Awards 2019 di Los Angeles, in scena al Microsoft Theater il 14 marzo. Premiata come artista dell'anno, la Grande non ha potuto ritirare personalmente il premio assegnatole dalla celebre emittente perché impegnata a preparare il debutto del suo Sweetener Tour 2019 che partirà il 19 marzo. Così il presentatore Pharrell Williams, che è ...

Ariana Grande Quiz : quanto conosci la Thank U - Next Era? : Mettiti alla prova!

Ariana Grande rivede un altro ex : La popstar Ariana Grande continua a essere avvistata in compagnia dei suoi ex. Appena dieci giorni fa era stata fotografata dai paparazzi a Los Angeles entrare in uno studio di registrazione con Big ...

Ariana Grande - reunion con un altro ex : avvistata con Graham Phillips : "Sta risentendo le persone che le stavano a cuore"

Ariana Grande : è uscito il video di "Rule The World" - il featuring con 2 Chainz : Fantastica come sempre

Miley Cyrus adora "7 Rings" di Ariana Grande quanto te e questo video ne è la prova : <3

Ariana Grande attaccata dai vegani per il suo Cloud Macchiato di Starbucks : Sebbene dica di essere vegana, proprio i vegani stanno attaccando sui social Ariana Grande per via del drink Cloud Macchiato, da lei sponsorizzato per Starbucks. Il problema è che sarebbe composto da latte vaccino, assolutamente vietato per i vegani. I vegani non bevono latte per motivi etici e salutistici. L"industria del latte - secondo i vegani - non é affatto meno crudele rispetto a quella della carne, inoltre il consumo di latte esporrebbe ...

Ariana Grande e le altre : chi sono le popstar più seguite su Instagram : Il successo musicale, l'immagine ammiccante da eterna Lolita, la capacità di mostrare ...