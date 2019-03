Apex Legends | tutti i dettagli della Stagione Frontiera Selvaggia

Apex Legends Pass Battaglia Stagione 1 : Prezzi - ricompense e contenuti : La Stagione 1 di Apex Legends è ufficialmente iniziata, in concomitanza è stato reso disponibile il Pass Battaglia Frontiera Selvaggia, a seguire vi riportiamo tutte le informazioni. Apex Legends: Pass Battaglia Stagione 1 Il Pass ha un costo di 950 monete nella versione Standard o 2.800 Monete per il Bundle, quest’ultima contenente i 25 livelli della prima Stagione. Il Pass Battaglia può essere acquistato solo nel ...

Videogame Apex Legends - in arrivo la Season 1 e Octane : Apex Legends è una leggenda! È entrato con prepotenza nel panorama videoludico e intente restarci. Si credeva che ormai il genere Battle Royale fosse stato trito e ritrito, ma a quanto pare ci si sbagliava e la lezione l'ha data la casa produttrice Respawn e i numeri che ha ottenuto. È stato lanciato così, dal nulla, due mesi fa e il gioco ha più di 50 milioni di giocatori. Strategia di Respawn per Apex Legends A questo punto ci si chiede che ...

Alcuni utenti di Apex Legends segnalano i primi ban hardware permanenti : Respawn Entertainment ha attuato una vera e propria guerra ai cheater che infestano il battle royale Apex Legends, che ha quanto pare sta funzionando in quanto diversi utenti colti sul fatto hanno espresso il loro disappunto in rete.Come riporta Comicbook, diversi utenti si sono lamentati su Reddit, affermando di essere incappati in hardware ban permanenti. Per chi non lo sapesse si tratta di una forma di ban che rende molto difficile collegarsi ...

Avengers Endgame incontra Apex Legends in un fantastico trailer fan made : L'universo dei Batte Royale ha ricevuto un recente scossone con l'uscita di Apex Legends. Dopo averci regalato i due capitoli sparacchini di Titanfall, Respawn Entertainment e il publisher Electronic Arts hanno sfidato a muso duro il fenomeno Fortnite di Epic Games, confezionando uno shooter online da poter scaricare gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Uno shooter che, come già vi dicevo, è riuscito ad impensierire seriamente il ...

I giocatori di Apex Legends chiedono il region lock sulla Cina : Apex Legends è il nuovo battle royale del momento, con i suoi oltre 50 milioni di utenti registrati. Ebbene, come riporta Thegamer, il titolo è così popolare da incorrere nella famigerata piaga dei cheater, problema che affligge ogni gioco competitivo online che si rispetti, e contro cui le software house lottano ogni giorno a suon di ban. Questo fenomeno, in Apex Legends, è in costante aumento, complice anche la costante popolarità che il gioco ...

Octane potrebbe presto fare ritorno in Apex Legends : Un nuovo personaggio, conosciuto col nome di Octane nella community di gioco, potrebbe presto fare ritorno in Apex Legends, stando a quanto segnala Twinfinite.Come possiamo vedere infatti sono comparse in gioco delle misteriose pedane sulle quali si può saltare raggiungendo un'altezza ragguardevole. Quella di posizionare delle pedane simili, capaci di aumentare le possibilità di spostamento dei giocatori, è un'abilità proprio di Octane, per cui ...

Apex Legends stuzzica i giocatori - appaiono i Jump Pad : Octane in arrivo? : I tempi per l'esordio della stagione uno di Apex Legends sembrano essere ormai più che maturi: numerosi sono infatti i leak e le indiscrezioni che si sono palesati in giro per la rete, con Respawn Entertainment ed Electronic Arts che però non hanno voluto sbottonarsi in merito, mantenendo il più stretto riserbo. Chiaro è che ovviamente non passerà molto tempo prima che il Battle Royale fiondi i giocatori in questa nuova sfida, e che qualcosa si ...

Il Becker College offre una borsa di studio ai migliori giocatori di Apex Legends : Apex Legends è disponibile solo da poco ma il Becker College (Massachusetts) ha già stanziato una borsa di studio di 5.000 dollari destinata ai migliori giocatori del battle royale di EA.Come riporta Digital Trends, l'Istituto ha avviato una collaborazione con Team Genji ed Helix esports al fine di guidare le giovani promesse del battle royale in un percorso formativo. Ecco quanto dichiarato da Timothy Loew, esports general manager del Becker ...

L'opening di Apex Legends è stata reinventata a tema anime da un fan e il risultato è sbalorditivo : Come segnalato da PCGamesN, Aiden Phan, ovvero un utente Twitter noto per essere sia filmmaker che video editor, ha creato un nuovo video ispirato al trailer di lancio di Apex Legends, montato insieme alla canzone Shin Sekai del gruppo rock giapponese Hello Sleepwalkers.Il risultato è un filmato molto bello ed elaborato, tanto che lo stesso account ufficiale del gioco lo ha ritwittato dichiarando semplicemente "è fantastico". Ecco il tweet che ...

Promuovere Apex Legends al lancio? Se sei Ninja EA potrebbe pagarti 1 milione di dollari : "Volevamo davvero creare un giorno in cui non si potesse evitare Apex nel caso in cui si fosse interessati ai videogiochi e volevamo che desse l'impressione di essere un evento che stava accadendo contemporaneamente ovunque, in tutto il mondo, in quel particolare giorno". Drew McCoy, lead producer di Respawn Entertainment ha centrato il punto della strategia di EA e della software house, una strategia che è passata anche attraverso gli streamer, ...

Apex Legends : Respawn invita i giocatori a prendere i recenti leak come semplici rumor : Durante gli ultimi giorni sono circolati molti rumor riguardo Apex Legends, in particolare un utente Reddit ha pubblicato un elenco delle presunte 10 nuove leggende in arrivo nel popolare battle royale di EA e Respawn.come riportano i colleghi di Eurogamer.net, gli sviluppatori hanno però consigliato ai giocatori di non prendere troppo sul serio questi leak:"C'è del materiale (nei file trafugati dai dataminer) molto datato, o che è stato ...

La stagione uno di Apex Legends buca l’appuntamento - che fine ha fatto? : Di parole in merito ad Apex Legends ne sono state spese un'infinità nel corso del suo primo mese di vita, e a ragione: il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts, per quanto lungi dall'essere perfetto, è stato in grado di catturare l'attenzione di una fetta di pubblico assolutamente generosa, che di fatto lo ha incoronato come nuovo re della scena videoludica mondiale. Ovviamente buona parte del merito lo hanno avuto anche le ...

A quanto pare il Battle Pass di Apex Legends costerà 950 Apex Coin : Inutile girarci attorno, Apex Legends è entrato a gamba tesa nell'affollato mondo dei Battle royale registrando un enorme successo, al punto di arrivare a minacciare seriamente Fortnite, che fino a poco tempo prima regnava incontrastato.Come riporta Gamingbolt, il titolo Respawn al momento supporta la politica delle microtransazioni, tuttavia è stato confermato un Battle Pass sulla falsariga di Fortnite, e grazie ad un utente Reddit ora sappiamo ...